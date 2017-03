ADVERTISEMENT

On dit souvent de la Colombie-Britannique qu’elle est la capitale canadienne des grandes aventures, mais ça ne rend pas justice à notre beau pays de croire que c’est la seule province où l’on peut trouver des paysages à couper le souffle et des souvenirs impérissables.

Une simple recherche sur Google nous apprend que la Saskatchewan a plus de 100 000 lacs à explorer tandis que le lac Louise, en Alberta, propose de pics enneigés à perte de vue. Mais ce ne sont là que deux exemples de tout ce que le Canada a à offrir. Peu importe la saison, vous trouverez l’aventure d’une vie où que vous soyez. En voici cinq que nous vous présentons en partenariat avec la toute nouvelle MINI Countryman, un véhicule utilitaire sport équipé pour tous les types de terrains.

1) Traîneau à chien près des Laurentides, QC

À environ une heure de route de Montréal se trouvent les Laurentides, que certains décrivent comme les Alpes suisses du Canada. La région est surtout réputée pour son ski alpin, mais si vous souhaitez vous y balader pour y admirer la beauté de ses montagnes de ses vallées et de ses lacs, une bonne manière de le faire est en traîneau à chiens. Se joindre à une meute de huskies pour une ballade inoubliable sur les rivières gelées et la forêt québécoise en montagne est une expérience incomparable.

2) Paddleboard debout sur le lac Louise, AB.



Le Lac Louise, à Banff, en Alberta, vous offre le genre de paysages que l’on voit sur les cartes postales. Heureusement, vous pouvez vivre pleinement l’expérience du lac Louise en vous payant une excursion en paddleboard debout. Lorsque le décor comprend le mont Victoria alors que vous voguez doucement sur ses eaux turquoise, difficile de ne pas vous demander si vous êtes enfin au paradis.

3) Kayak à la baie de Fundy à marée haute, NB



Apprendre le kayak au Nouveau-Brunswick est une expérience sans pareil. Vous aurez la chance d’acquérir vos badges dans un endroit qui est généralement considéré comme La Mecque des aventures en kayak.

Il faut voir la Baie de Fundy à marée haute. Les kayakistes d’expérience adorent manœuvrer entre les imposantes formations rocheuses et s’engouffrer dans les immenses cavernes. Rendez-vous ensuite vers le littoral afin d’y admirer les magnifiques forêts du Nouveau-Brunswick. Cette expérience hors du commun est vraiment une de ces expériences qu’il faut vivre au moins une fois dans sa vie.

4) Faire du surf à Tofino, BC



Les gens savent que certains des plus beaux endroits pour faire de la randonnée, de la voile et du ski sont en Colombie-Britannique, mais peu de gens savent qu’on y trouve également une culture du surf bourgeonnante. L’un des meilleurs endroits au monde pour faire du surf en eau froide se trouve à Tofino, et des amateurs du monde entier y viennent pour ses superbes vagues et ses charmants paysages.

5) Sur la trace des ours polaires à Churchill, MB



Les deux tiers de la population mondiale d’ours polaires se trouvent à Churchill, au Manitoba, une communauté qui est entièrement dévouée à cet animal. La meilleure façon, et la plus sécuritaire, d’observer ces ours dans leur habitat naturel est de participer à une visite guidée. Vous suivrez leurs traces à bord d’un véhicule spécialement conçu pour la toundra en compagnie d’un expert local.

Cette année, faites-vous la promesse de vivre l'une de ces aventures canadiennes épiques en compagnie de votre famille, de vos amis, ou en solo.