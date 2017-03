Reconnue depuis des lunes pour son expertise en voyages, Marie-Julie Gagnon a réuni 10 journalistes et blogueuses, dont la collaboratrice du Huffington Post Québec Sarah-Émilie Nault, pour dresser la liste d’activités inusitées et amusantes à faire au Québec. Des exemples de leurs coups de cœur : dormir à bord d’un sous-marin (!), faire du vélo volant ou de la via ferrata en pleine nuit ! Le livre arrivera en librairies dès le 8 mars 2017.

La métropole du Québec se révèle ici à travers les traces de son histoire laissées ici et là dans son parc urbain. Plus qu’une mise en contexte historique des bâtiments marquants des différentes époques de Montréal, le bouquin est l’équivalent d’un parcours artistique. Les lecteurs sont invités à mieux connaître la ville à travers des illustrations, des œuvres d’art et des photos.

Le village de Fred Pellerin est loin d’être le seul territoire bardé de légendes ! Surtout si on se fie aux 320 pages de ce livre, qui nous fait découvrir la Belle province à travers ses légendes et ses phénomènes naturels méconnus. Rendez-vous à mi-chemin entre la mythologie et la géographie, l’ouvrage lève le voile sur la Griffe du Diable de Saint-Lazare-de-Bellechasse, la maison hantée de Trois-Pistoles, le grand serpent de Kabir Kouba, les fantômes du lac Hertel et plus encore. Textes, cartes, chansons et illustrations sont ici rassemblés pour vous agrandir la culture, vous divertir et vous convaincre de visiter de nouveaux racoins du Québec.