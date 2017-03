Justin Trudeau de passage dans la circonscription de Saint-Laurent

ADVERTISEMENT

Le premier ministre a visité une petite entreprise avec la candidate libérale Emmanuella Lambropoulos. Celle-ci a causé une vive surprise en remportant l'investiture du parti aux dépens de l'ancienne ministre provinciale Yolande James, au début de mars. Cinq élections partielles fédérales se dérouleront le 3 avril : deux en Ontario (Ottawa–Vanier et Markham–Thornhill), deux en Alberta (Calgary–Heritage et Calgary–Midnapore) et une au Québec (Saint-Laurent).

