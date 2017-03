Dernier adieu à deux victimes de la tempête de neige de la mi-mars

ADVERTISEMENT

Les funérailles Michaël Fiset et de Pierre Thibault, qui ont péri dans leur camionnette ensevelie lors de la tempête de neige du 14 mars à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, près de Montmagny, ont été célébrées samedi.

À Québec, des dizaines de personnes sont venues offrir leurs condoléances à la famille de Pierre Thibault.

La famille de la victime songe toujours à intenter une poursuite contre les instances gouvernementales parce qu'elle estime que les secours auraient pu en faire davantage pour sauver la vie des deux hommes.

L'avocat qui représente la famille, Me Marc Bellemare, s'étonne que le gouvernement n'ait toujours pas présenté d’excuses aux familles des victimes.

« On ne comprend toujours pas que le ministre des Transports, le ministre de la Sécurité publique ou le premier ministre n’ait pas pris le téléphone. Ça prend 15 secondes pour appeler un représentant de la famille et dire "on est désolés de ce qui s’est produit et on va faire ce qu’il faut pour avoir toute l’information qu’on va pouvoir vous communiquer ultérieurement". Ça ne serait pas difficile, mais il y a un manque d’empathie », soutient Me Bellemare.

Bien qu’une enquête du coroner soit en cours, Me Bellemare souhaite toujours qu’une enquête publique soit déclenchée.

« Il y a eu, semble-t-il, un certain nombre de dérapages dans la façon d’intervenir pour sauver la vie de ces deux individus-là. Je pense que dans la façon de gérer la crise, après coup, il y a aussi des dérapages », souligne Me Bellemare.

De son côté, le premier ministre Couillard a affirmé samedi que le gouvernement préfère miser sur l’enquête du coroner, qui est en cours. « Commençons par l’enquête du coroner et après ça on verra », soutient-il.

Les funérailles de Michaël Fiset ont également été célébrées samedi après-midi à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.