Le cadeau d'anniversaire de ce grand-père à sa petite fille est exceptionnel

Attention, histoire touchante. Un grand-père attentionné a tenu un cahier pendant des années, racontant à l'intérieur les moindres moments passés avec sa petite-fille, avant de lui offrir pour son seizième anniversaire.

Sur son compte Twitter, Lauren Blank a ainsi posté plusieurs photos des trois livres que son grand-père Ron Petrillo venait de lui donner. La jeune fille, originaire du Texas aux États-Unis, explique avoir été "totalement choquée" quand son grand-père lui a remis les livres contenant toutes les anecdotes de leur passé, et donc de son enfance.

today for my birthday, my grandpa gave me 3 books filled w stories of each time he hung out w me from the age of 2 to 5. I am speechless.😭 pic.twitter.com/fyeOUV1K2J

— ren (@renblankk) 23 mars 2017