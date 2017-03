Donald Trump promet l'échec de l'Obamacare

ADVERTISEMENT

Le président des États-Unis Donald Trump a de nouveau utilisé Twitter samedi pour attaquer le système d'assurance maladie de Barack Obama.

Donald Trump a répété que l’Obamacare allait « exploser » et a promis un nouveau régime d'assurance maladie aux Américains.

« Obamacare va exploser et nous nous rassemblerons tous et construirons ensemble un superbe régime d'assurance maladie pour LE PEUPLE. Ne vous inquiétez pas! » - Donald Trump, sur Twitter

Le président Trump a retiré vendredi son projet phare de réforme du système de santé à quelques minutes d'un vote décisif prévu à la Chambre des représentants.

Donald Trump s’est dit « déçu » et « un peu surpris ». Il a rejeté la faute sur la minorité démocrate au lieu d’accabler les élus républicains, qui ne lui ont pas offert un soutien suffisant.

Il s’agit d’un coup dur pour le président américain, qui envisageait d’utiliser les talents de négociateur qu'il a développés pendant sa carrière d’homme d’affaires pour faire avancer ses projets à la Maison-Blanche.

Il a promis de passer immédiatement à autre chose. Il s’attarde maintenant à son prochain projet, une réforme fiscale en profondeur et une baisse d'impôts.

L’abandon de sa réforme de la santé est le deuxième échec de Donald Trump depuis les débuts de sa présidence, il y a deux mois, après le blocage de ses décrets anti-immigration par la Justice.

Ces décrets visaient à fermer pendant trois mois les frontières américaines aux réfugiés et ressortissants de six pays à majorité musulmane, soit l’Iran, la Syrie, la Libye, le Yémen, la Somalie et le Soudan.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter