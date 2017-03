Les pauses les plus efficaces sont à la fois les plus captivantes et les plus faciles à interrompre. Parcourir YouTube au hasard risque d’entraîner l’internaute dans une spirale sans fin. Toutefois, une bonne dose de rire permet d’évacuer le stress et constitue un remède efficace au manque de concentration. Privilégiez la vidéo d’un artiste que vous trouvez amusant, puis reprenez votre travail sans tarder.

En faisant un appel téléphonique, vous aurez la satisfaction d’entretenir vos amitiés aussi bien qu’en parcourant les réseaux sociaux. Vous bénéficierez en outre d’une petite pause d’écran d’ordinateur. Selon le docteur Lleras, changer d’environnement permet de mieux décrocher du travail : « Si votre bureau est votre lieu de travail principal, sortez quelques instants pour faire votre appel. Votre pause n’en sera que plus nette et plus efficace. » Toutefois, prenez garde aux appels qui pourraient avoir un fort impact émotionnel : « Si vous éprouvez des problèmes conjugaux, votre conversation téléphonique pourrait être beaucoup plus longue et difficile à interrompre que prévu. »

Si vous souhaitez décrocher, il se peut que le petit écran vous accroche au passage. Quelques minutes d’une série télé pourraient vous captiver au point de vous faire perdre une heure complète. Nous vous conseillons dans ce cas de faire une petite sieste de moins de 30 minutes. Vous vous réveillerez avec une sensation de fraîcheur et serez plus disposé(e) à reprendre le boulot.

Admettez-le une fois pour toutes : taper au clavier d’une main pendant que vous tenez un sandwich de l’autre n’est pas un gage de productivité. Au contraire, cette mauvaise habitude prend une énergie phénoménale. De plus, les surfaces de travail et les claviers sont recouverts de bactéries peu appétissantes ! Plutôt que faire semblant d’avancer sur un projet, prenez quelques minutes de plus pour vous éloigner de votre bureau et recharger vos batteries correctement.

Manger pour se sustenter et manger pour éviter de terminer une tâche sont deux choses bien différentes. Le grignotage inconsidéré devrait faire place à une courte séance d’exercice ou d’étirements. Cinq minutes suffisent pour faire une différence, mais si le temps vous le permet, coupez votre journée en deux avec une séance d’entraînement complète. Plusieurs études confirment que l’exercice physique effectué durant la semaine se traduit par une meilleure santé globale et une productivité accrue, même si vous devez passer moins de temps au bureau.