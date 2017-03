ADVERTISEMENT

Une blague sur la ville de Newark, au New Jersey, dans l'émission "The Mindy Project" a amené le sénateur de cet État, Cory Booker, à lancer une invitation à souper à la vedette de la série, Mindy Kaling,

Dans l'émission, le personnage principal avait entendu que le sénateur du New Jersey était venu à un événement à New York et avait conclu en disant que n'importe quel prétexte était bon pour "sortir de Newark".

Jeudi, M. Booker a écrit: "ouch" sur son compte Twitter en relayant un GIF animé de la scène. Il a toutefois ajouté qu'il "l'aimait quand même".

L'actrice a répondu que cette moquerie signifiait que Newark était en fait "branché", soulignant que l'amour était mutuel.

Senator, if Mindy Lahiri shades it, it means we know it's cool. Thanks for the ❤. It's mutual! https://t.co/KW2ibviREc — Mindy Kaling (@mindykaling) 23 mars 2017

Le sénateur Booker l'a ensuite invitée à souper à Newark.

M. Kaling lui a demandé l'horaire de train, ce qui lui a été rapidement envoyé par les organismes de transport de New York et du New Jersey.

Le rendez-vous entre M. Booker et Mme Kaling n'a pas encore été fixé, selon le porte-parole du sénateur.