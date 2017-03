Ces photos de Trump qui s'amuse dans un gros camion valent le détour(nement)

La surprise a ravi Donald Trump au plus haut point. Le président américain a découvert deux énormes camions garés devant la Maison Blanche ce jeudi 23 mars à la fin d'une réunion avec une vingtaine de camionneurs et chefs d'entreprises de transport.

Avant de laisser ses invités partir, le milliardaire new-yorkais n'a pas résisté à la tentation de monter dans l'un des semi-remorques. Une fois assis à la place du conducteur, l'excitation semble alors l'avoir soudainement submergé.

Comme vous pouvez le voir sur les clichés et la vidéo, Donald Trump s'est amusé comme un petit fou aux manettes du véhicule peint en noir et décoré du drapeau américain. Coups de klaxon, bouche grande ouverte, poings qui tambourinent sur le volant, grimaces... tout y est passé.

While meeting truckers and CEOs, President Trump sits in truck and honks horn @WhiteHouse . Full video here: https://t.co/embwPkBpui pic.twitter.com/mQVcvxfX53

Un enthousiasme, en marge d'interminables négocations avec les républicains les plus conservateurs pour supprimer et remplacer l'Obamacare, qui n'a pas échappé aux internautes qui se sont tout naturellement lancés dans un concours de détournements, à retrouver ci-dessous.

"Mad Max : En route vers la destitution"

Version "Thelma et Louise"

Le "New Yorker" avait venu venir la scène deux mois plus tôt

Un air de Cruella d'Enfer?

Seriously, though, this feud between Trump and Arnold has gone too far now. pic.twitter.com/fs4BkVMhGL — Rob Wesley (@eastwes) 23 mars 2017

"Sérieux, cette guerre entre Trump et Schwarzy va trop loin"

YOU WILL RIDE ETERNAL, TACKY AND GOLD LEAF pic.twitter.com/5GZERtMqXH — Kyle Conrad 🌹 (@kyle_conrad) 23 mars 2017

"TU CONDUIRAS POUR TOUJOURS, KITSCH ET DORÉ"

"Mad Max" encore

"Trump prend son camion pour aller jouer chez son meilleur ami Poutine"

"Oh, what a day, what a lovely day!"#TrumpTruck pic.twitter.com/JMxBSA3dVe — Tim Ireland (@bloggerheads) 23 mars 2017

"Oh quelle journée, quelle belle journée!"

"Tout s'explique"