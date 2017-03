ADVERTISEMENT

TVA proposera dans les prochains mois un tout nouveau jeu intitulé Lâcher lousse, adapté du concept britannique You’re Back in the Room.

Charles Lafortune et l’hypnotiseur Messmer y feront équipe à l’animation pour faire vivre un moment complètement déjanté aux participants, lesquels devront relever différents défis en équipe.

Or, la présence de Messmer dans le projet en dit long : c’est sous l’effet de l’hypnose que les candidats devront répondre aux questions et accomplir ce qu’on leur demande! On ne doute pas que le célèbre illusionniste saura les distraire et leur compliquer la tâche, suffisamment pour provoquer quantité de fous rires dans nos salons. Mais, plus les joueurs seront efficaces dans leurs épreuves, plus le montant d’argent qu’ils remporteront à la fin de l’émission sera élevé.

Ginette Viens, vice-présidente marques et contenus de Groupe TVA, parle de Lâcher lousse comme d’un «divertissement à l’état pur», d’une «thérapie par le rire».

«Les situations complètement loufoques auxquelles l’émission donnera lieu permettront de mesurer le grand talent d’animateur et d’improvisateur de Charles Lafortune, tout comme celui d’hypnotiseur de Messmer. Nous sommes persuadés que les participants qui seront prochainement recrutés vivront de grands moments de plaisir en prenant part à Lâcher lousse», a souligné Ginette Viens.

«Une émission où tout peut arriver, c’est une bénédiction, s’est de son côté réjoui Charles Lafortune. Je suis persuadé que Messmer et moi ferons un duo d’enfer! En sa compagnie, je serai carrément lâché lousse!»

Auditions ouvertes à tous

L’expérience vous intéresse? Sachez que des auditions se tiendront à Québec et Montréal, les 8 et 9 avril, pour dénicher les courageux hommes et femmes qui oseront se soumettre à l’aventure Lâcher lousse.

Dans la Vieille Capitale, le rendez-vous est donné entre 10h et 16h30, le samedi 8 avril, au Château Laurier, tandis qu’à Montréal, la convocation a lieu à la Salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau, le dimanche 9 avril, aussi de 10h à 16h30. Plus d’informations sont disponibles sur la page Facebook de Lâcher lousse .

La date de diffusion exacte de cette nouveauté n’a pas été précisée par TVA. Lâcher lousse est une production conjointe de Pixcom et Entourage Télévision.

Québecor Contenu a acquis les droits de You’re Back in the Room via la BBC Worldwide North America. L’idée originale est une création de la compagnie de production indépendante Tuesday’s Child.

