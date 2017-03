ADVERTISEMENT

Gwyneth Paltrow et les tabous. La mannequin et actrice nous avait habitués à sa liberté de ton au sujet de l'allaitement, de l'hygiène du vagin et des œufs qu'on peut se mettre dedans. Elle s'attaque aujourd'hui au sexe anal. Elle délivre sur son site Goop des conseils pour pratiquer la sodomie de la manière "la plus plaisante possible".

Dans une longue interview avec la psychanalyste Paul Joannides, auteure du livre The Guide to Getting it On! (Le guide pour s'y mettre!), l'actrice revient sur l'histoire de la sodomie. "Au départ, c'était choquant (...) maintenant, c'est un standard du répertoire de la chambre moderne."

Elle rassure ceux qui avaient déjà sauté le pas: "si le sexe anal vous excite, vous êtes loin d'être seul(e)". Elle prévient aussi qu'il s'agit de la pratique sexuelle la plus risquée en termes de transmissions de maladies et d'infections sexuellement transmissibles.

Pourquoi l'essayer? Parce que la sensation peut être très agréable, tout simplement! Pour les hommes, une pression sur l’anus stimulera aussi la prostate. Chez les femmes, l’intérieur du clitoris peut également être stimulé par l’anus.

Les idées reçues La principale idée reçue est que le sexe anal n’est pratiqué que par des hommes homosexuels. Mais le sexe anal est de plus en plus populaire chez les couples de toutes orientations sexuelles et de plus en plus d'hommes hétérosexuels font preuve d'ouverture à cet égard.

Commencez lentement Prenez le temps d'apprivoiser votre corps. Expérimentez avec des doigts ou de petits jouets sexuels. N’hésitez pas à demander conseil dans une boutique érotique.

Utilisez d'abord vos doigts Un doigt lubrifié est la meilleure façon de s’initier au sexe anale, selon Vanessa Marin. C’est également beaucoup moins intimidant qu’un jouet sexuel. Demandez d’abord à votre partenaire d’effectuer une simple pression sur votre anus pendant que vous faites l’amour. Si la sensation vous plait, essayez ensuite la pénétration de façon progressive.

Vous ne mettrez jamais trop de lubrifiant «Je ne peux minimiser l’importance d’utiliser du lubrifiant pour le sexe anal. Cela devrait être non négociable», explique Vanessa Marin. Elle conseille idéalement l'utilisation d'un lubrifiant à base de silicone, mais soyez avisé que ceux-ci peuvent endommager les jouets sexuels en silicone avec le temps.

La communication est essentielle Il est important de communiquer avec votre partenaire lorsque vous vous initiez au sexe anal. N’ayez pas peur d'indiquer clairement vos limites et de guider votre partenaire tout au long de votre expérience.

Si vous êtes sur le dessus Vous aurez beaucoup de responsabilités. Vous devez communiquer avec votre partenaire, vous assurer de son bien-être et toujours respecter ses limites.

Et les selles dans tout ça? Voilà une situation qui dissuade bon nombre d’individus pourtant curieux d’essayer le sexe anal. Vanessa Marin explique que peu de matières fécales se trouvent généralement à l’intérieur du canal rectal. Le sexe anal ne vous fera pas non plus perdre le contrôle de vos intestins. Si vous avez des doutes, vous pouvez toujours effectuer un lavement à l’eau.

N'insistez pas Vous et votre partenaire n’avez pas toujours le même niveau d’intérêt pour essayer de nouvelles expériences. Il est important de respecter cette décision et de ne pas insister si votre conjoint n’est pas à l’aise.

Hygiène et prudence Gardez vos ongles courts, lisses et propres. Utilisez des jouets sexuels avec une base élargie pour pouvoir les retirer plus facilement. N’insérez jamais rien dans le vagin qui ait d’abord été inséré dans l’anus afin d'éviter tout risque d’infection.

Informez-vous Plusieurs livres et sites Internet contiennent une multitude d’informations sur le sujet. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un sexologue ou d’un spécialiste d’une boutique érotique.

De nombreuses femmes disent être en mesure d'atteindre enfin l'orgasme depuis que leur couple a intégré le sexe anal dans leur intimité. D'autres disent avoir de puissants orgasmes et être en mesure de jouir beaucoup plus rapidement également.

De la précision en toutes choses

L'intervieweuse demande "Comment pouvons-nous modifier notre vision du sexe anal, biaisée par le porno, afin qu'il colle à la vie réelle d'un couple?".

L'on apprend ainsi que "la façon dont le rectum se courbe rapidement juste après l'ouverture nous dit ce dont nous avons besoin pour faire des ajustements et se sentir bien. (...) Alors la première des choses à faire pour une femme ou un homme s'ils veulent recevoir du sexe anal est d'apprendre aux muscles de leur sphincter à se relaxer suffisamment pour qu'un pénis puisse passer la porte. Cela demande beaucoup de pratique."

"Au contraire du vagin, l'anus n'a pas de lubrification propre. Alors, en plus d'apprendre à son sphincter à se relaxer, en plus d'avoir le bon angle pour ne pas se cogner au mur du rectum du receveur, vous devez utiliser beaucoup de lubrifiant." "Les couples qui ne communiquent pas bien sur le plan de la sexualité, qui ne reçoivent ni ne donnent facilement des infos sur ce qu'ils ressentent ou non, et qui n'ont pas une grande confiance dans leur partenaire ne devraient pas pratiquer de sexe anal."

La psychanalyste évoque également les conséquences de cette pratique sexuelle sur la santé.

"Le sexe anal non protégé peut amener des bactéries jusqu'à la prostate, chez l'homme. L'usage du préservatif est recommandé."

D'autres détails sur le lavage du pénis sont ajoutés. Nous vous laissons les découvrir par vous-même. Et dire merci à Gwyneth.