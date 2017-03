8 choses que les couples heureux font chaque matin

Cute young woman in bed with her loving partner | GlobalStock via Getty Images

Dans la plupart des maisons, les matins de semaine ressemblent en général plus à une course contre la montre qu'à un moment romantique propice aux rapprochements.

Mais prenez le temps, ne serait-ce que quelques minutes, pour vous rapprocher de votre partenaire avant que le chaos de la journée ne commence. Quelques minutes peuvent faire une grande différence dans le reste de votre journée! Voici quelques petits gestes simples que les lecteurs du HuffPost et les experts en relations de couple mettent en pratique chaque matin.

1. Ils se regardent dans les yeux.

« Nous brossons nos dents en même temps le matin. Durant ces quelques minutes, nous nous regardons dans les yeux sans parler et on se sent soudainement près l'un de l'autre. » ― Brandi W., lecteur.

2. Ils s'enlacent.

« Mon mari part travailler très tôt le matin alors que je suis encore couchée. Alors chaque matin, une fois qu'il est prêt à partir, il revient dans le lit et me prend dans ses bras. Nous restons enlacés comme ça quelques minutes et c'est une façon extraordinaire pour commencer la journée du bon pied. » ― Meg Conley, blogueuse mariage.

3. Ils se réveillent environ à la même heure.

« Beaucoup de couples ont des routines matinales tellement différentes qu'ils arrivent à peine à se voir ou à se parler. Essayez d'ajuster vos horaires respectifs afin de passer un peu de temps ensemble le matin, ne serait-ce que pour vous souhaiter une bonne journée. » ― Dr. Kurt Smith, thérapeute.

4. lls prennent leur premier café du matin ensemble.

« Ma femme et moi prenons quinze minutes chaque matin pour déjeuner ensemble. Nous nous asseyons côte à côte et nous discutons de nos plans pour la journée. » ― Steve T., lecteur.

5. Ils s'embrassent avant de partir travailler.

« C'est très important pour nous de nous embrasser avant de quitter la maison. Même lorsque mon mari part alors que je suis encore au lit, il vient m'embrasser sur le front. J'aime ce petit geste qui me prouve qu'il pense à moi avant d'aller travailler. »

― Rebecca C., lecteur.

6. Ils laissent leur téléphone de côté.



« Aucune technologie le matin chez nous. Pas de téléphone ni de tablette. On préfère parler de la journée qui commence, de quelque chose que nous avons vu aux nouvelles ou encore de simplement rester silencieux. La vie étant tellement étourdissante parfois que nous essayons de ralentir le rythme le matin. » ― Winifred M. Reilly, thérapeute de couple.

7. Ils partagent les tâches matinales.

« Préparer les enfants pour l'école, cuisiner le déjeuner et préparer les lunchs, nous aimons partager les tâches le matin. Nous avons l'impression de travailler en équipe et d'être connectés l'un avec l'autre. Cette connexion se fait ressentir tout au long de la journée jusqu'au retour à la maison après le travail. » ― Dr. Kurt Smith

8. Ils se sourient

« Même si certaines personnes sont moins matinales que d'autres, il faut essayer d'être de bonne humeur le matin et d'échanger au moins un sourire avec son partenaire. » ― Dr. Marie Land, psychologue.

Ce texte initialement publié sur le Huffington Post US a été traduit de l'anglais.



