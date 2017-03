Cate Blanchett se prononce sur la beauté et l'âge à Hollywood

ADVERTISEMENT

On s’en doute, Hollywood peut être un monde assez cruel, surtout quand vient le temps de parler de beauté et d’âge, principalement chez les femmes.

Depuis longtemps, les commentaires sur la pression de vivent les dames du cinéma se font entendre. Dans une entrevue accordée à The Cut, Cate Blanchett s’est prononcée sur le sujet.

L’actrice ne veut pas suivre toutes les tendances qui, selon elle, vous font « virée folle ». « L’obsession qu’ont certaines personnes sur un seul look peut les rendre fous. Et je me suis toujours dit que je ne voulais pas virer folle », a-t-elle dit.

Même si elle dit ne pas vouloir s’en faire avec ce que les autres pensent de son image, elle a admis que ce n’est pas toujours facile de se garder la tête hors de l’eau, alors que les commentaires vont au-delà des frontières d’Hollywood.

« Il y a tellement de pression pour que les femmes ressemblent à un standard de beauté précis ou pour qu’elles soient une certaine chose, a-t-elle expliqué. Plusieurs pensent que l’apparence d’une femme représente sa personnalité ou ses traits de caractère… Je pense que les femmes se jugent entre elles depuis trop longtemps. »

Et qu’arrive-t-il quand les signes de l’âge de font voir? « Je pense qu’on peut être belle, peu importe notre âge. Ma philosophie est de travailler avec nos atouts. Il faut se sentir confortable dans sa propre peau. Mais bon. C’est ma vision ! »

On retrouvera Cate Blanchett prochainement au cinéma avec une brochette de comédiennes chevronnées dans Ocean Eight.



