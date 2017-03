«L'Arbitre» de retour à V

ADVERTISEMENT

Anne-France Goldwater reviendra arbitrer à V pour une septième saison.



La flamboyante avocate et son producteur Datsit ont finalement réglé le conflit qui les opposait depuis un an, et qui concernait les rediffusions de l’émission sur la chaîne MusiMax, maintenant rebaptisée MAX. Goldwater alléguait ne pas avoir été payée pour la seconde vie de L’Arbitre et réclamait une somme importante en ce sens. V et MAX avaient alors pris la décision de retirer L’Arbitre de leur grille-horaire, tant en épisodes originaux qu’en rediffusions, tant que le litige ne serait pas dénoué. Tous les tournages prévus avaient aussi été annulés, ce qui s’avérait une perte importante pour V, puisque L’Arbitre a longtemps été le rendez-vous le plus populaire à son antenne.



Mais voilà que, vendredi, V annonçait le retour imminent de L’Arbitre sur ses ondes. Le moment de diffusion précis n’a pas encore été communiqué, mais la production est déjà mise en branle, toujours sous les bons soins de Datsit. 26 nouveaux épisodes d’une heure sont prévus.



L’équipe est d’ailleurs en mode recrutement pour trouver des situations à décortiquer à l’écran; si vous croyez avoir besoin des conseils d’Anne-France Goldwater pour solutionner un problème de nature judiciaire avec un membre de votre entourage, vous pouvez soumettre votre candidature en téléphonant au 1-855-ARBITRE ou en vous inscrivant sur le site officiel de L’Arbitre.



Les enregistrements débuteront en mai.



