Dans les derniers mois, la fièvre de la Belle et la Bête a inspiré plusieurs personnes, de la musique classique en passant par des séances photo thématiques et des mariages inspirés du film. Et depuis la sortie du film, vendredi passé, la folie ne semble pas s’estomper.

Pour les mariées qui aimeraient faire de la compétition à Belle ou qui aimerait simplement faire changement avec l’arrivée des beaux jours, nous avons trouvé 15 robes de mariée jaunes qui sortent de l’ordinaire.





Cet article initialement publié sur le Huffington Post États-Unis a été traduit de l’anglais.