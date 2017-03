ADVERTISEMENT

Quand les chauds rayons du printemps se pointent le nez, nous avons toutes envie de changer notre garde-robe, notre alimentation, nos cheveux et même nos ongles !

On range les couleurs prunes, foncées et rouges sombres pour faire place aux couleurs pastel et neutres.

Si les couleurs bonbon ont la cote cette année, les beiges de type peau sont également des choix gagnants.

Pour vous inspirer, nous avons trouvé quelques inspirations parmi les nombreuses pages Pinterest qui proposent ce type de contenu. Bonne découverte !