5 mythes ou réalités au sujet de la cellulite

Avec le retour des beaux jours, plusieurs retourneront au gym dans l’espoir de voir disparaître la cellulite, malgré que ce but soit assez difficile à atteindre pour la majorité des femmes. Reste que la cellulite, qui est principalement de source génétique ou hormonale, peut être diminuée avec une stratégie à long terme.

Voici quand même quelques mythes ou réalités au sujet de la peau d’orange, avant que vous vous lanciez dans une guerre sans fin contre celle-ci.

L’exercice élimine la cellulite — FAUX Malheureusement, seulement faire de l’exercice ne vous aidera pas à enrayer les graisses placées profondément sous votre peau. Ce type de gras fait partie de votre métabolisme et provient de la nourriture que vous mangez et de votre génétique. Par contre, l’exercice (marcher, courir, faire du vélo) peut faire partie de votre stratégie afin de diminuer la cellulite en activant la circulation lymphatique et sanguine.

La balance hormonale affecte la cellulite — VRAI Trouver une balance dans vos hormones pourrait pour aider à réduire le possible développement de cellules graisseuses. Un manque de progestérone peut souvent créer un effet de cellulite. Certaines huiles essentielles peuvent aider afin de retrouver un équilibre à ce niveau. Changer sa pilule contraceptive pour une différente dose d’hormones peut également aider. Demandez l’avis d’un professionnel de la santé.

Couper les calories est la seule façon de venir à bout de la cellulite — FAUX Les femmes minces ont également de la cellulite ! Perdre du poids en vous forçant à suivre un régime strict ne règlera pas le problème. En fait, ça peut même donner l’effet contraire, alors que vous risquez également de perdre des muscles, ce qui accentue l’allure de la cellulite.

Le régime méditerranéen est le plus efficace — VRAI Par définition, la cellulite est une condition d’inflammation. Un régime méditerranéen composé de nourriture riche en antioxydant (fruits, légumes, noix, grains entiers, céréales) est la meilleure arme pour combattre les dépôts de gras. Les aliments qui contiennent beaucoup de sucre, avec un indice glycémique élevé, devraient aussi être évités puisqu’ils encouragent l’accumulation de matières grasses et causent une hausse signifiante d’insuline. Faites attention au sel caché également ! C’est souvent ce qui se cache derrière la rétention d’eau. Évitez les soupes salées en soirée et faites-le plein de protéines.

Certains éléments clés qu'on retrouve dans les plantes peuvent aider notre corps à éliminer certaines toxines et à filtrer l'eau et les graisses dans celui-ci. On parle notamment de pissenlit, bouleau, fenouil, artichaut, radis noir, fumaria, feuille de vigne rouge, hamamélis et ginkgo bilobé. Ces plantes peuvent aider à stimuler le flux sanguin vers le cœur et à aider le système lymphatique. Boire beaucoup d'eau stimule également la santé digestive et aide à éliminer les mauvaises toxines.

Ce texte initialement publié sur le Huffington Post Canada été traduit de l’anglais.