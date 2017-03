ADVERTISEMENT

Mercredi 22 mars, se déroulait le lancement de la 20e édition du magazine Little Burgundy à la galerie Mikhail – il est offert gratuitement deux fois par an dans les boutiques de la marque. Notre photographe JF Galipeau était présent pour une soirée très stylée.

Au programme de ce nouveau numéro: la diversité à tous les niveaux, multicolore, multiculturel, multicouche, multidisciplinaire, multitâche, multigénérationnel, multiethnique, multimarques...

La marque montréalaise a collaboré avec Mathieu Fortin, Françoise Cournoyer, John Londono, Marcus Troy, Pete Wiliams et de nombreux autres artistes multitalentueux.

À propos de Little Burgundy

Little Burgundy a été fondée en 2008 dans le quartier de la Petite Bourgogne (d’où son nom) à Montréal. Little Burgundy est un détaillant de chaussures de marque avec plus de 36 magasins à travers le Canada et la vente de marques telles qu’Adidas, Converse, Nike, Vans, Jeffrey Campbell, Herschel Supply.