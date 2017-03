ADVERTISEMENT

Histoire éternelle est l'une des chansons les plus emblématiques de La Belle et la Bête. À l'occasion de la sortie, ce mercredi 22 mars, de l'adaptation du dessin animé avec Emma Watson et Dan Stevens, Le HuffPost a demandé une faveur au compositeur de la bande originale, Alan Menken.

Le musicien, auteur de la bande originale du dessin animé reprise pour le film, s'est installé au piano, comme vous pouvez le voir en tête d'article, pour nous jouer la version originale de ce beau morceau Beauty and the Beast durant lequel Belle et la Bête dansent tous les deux.

En plus de cette interprétation, l'auteur d'Histoire éternelle, oscarisé huit fois, nous a décortiqué ce titre. "On sent le passage du temps, on entend le conte de fées. C'est une vue générale sur les liens qui se resserrent entre la Belle et la Bête", nous raconte Alan Menken, confiant qu'il lui a fallu deux heures pour le composer.