Une autre Québécoise gagne 1000$ par jour à vie

Valeur nette combinée: $38.5 milliards Pays: États-Unis Source de richesse: A acquis sa fortune par son mérite personnel Caractéristiques: Mark Zuckerberg is the founder of Facebook.com

Valeur nette combinée: $40.7 milliards Pays: Chine Source de richesse: A acquis sa fortune par son mérite personnel Caractéristiques: Wang Jianlin est le président de la Dalian Wanda Group, le plus grand promoteur immobilier de la Chine, ainsi que le plus grand opérateur de cinéma au monde.

Valeur nette combinée: $47.4 milliards Pays: États-Unis Source de richesse: Héritage Caractéristiques: Charles Koch est le président et directeur général de Koch Industries. Il s'agit de la deuxième plus grande société privée aux États-Unis.

Valeur nette combinée: $65.0 milliards Pays: États-Unis Source de richesse: A acquis sa fortune par son mérite personnel Caractéristiques: Warren Buffett est le président et PDG du conglomérat Berkshire Hathaway. La société détient en propriété exclusive GEICO, Dairy Queen et Fruit of the Loom.