Plus mince, mais pas plus heureuse: l'avant/après sincère de cette blogueuse française

Voilà pourquoi j'ai aimé prendre 5kilos ✔️ Bah j'ai mangé, j'ai continué le Sport, j'ai même intensifié mes séances, et je me suis fait plaisir, j'ai arrêté au Resto de mettre une heure à réfléchir entre "oh Bordel le Burger donne envie" mais "c'est pas bien, je dois faire attention" "je vais prendre une salade avec sauce à part, sans lardons, sans fromage et sans pain, Merci" 🙄 J'ai arrêté de baver (et ruminer) face au Burger frites de mon mec, j'ai arrêté de lui en vouloir de me tenter 🍔🍟 J'ai arrêté de me focaliser sur ce que l'on entends par fitgirl pour être ma propre version de sportive ✊🏼 J'ai arrêté de faire du Sport pour maigrir, pour compenser, pour poster et j'ai commencé à en faire par plaisir, aussi souvent que l'envie se faisait sentir ✔️ En fait je me suis retrouvée, ça m'a pris +5kilos, et un Jour j'ai compris, j'ai compris que je m'aimais assez pour ne plus m'infliger tout ça, j'ai compris que j'en avais pas besoins, je n'avais plus besoins de faire une diet comme tout les autres avant l'été ☀️ J'ai compris que j'avais le droit de les aimer mes bourrelets, j'ai compris que j'avais le droit d'être Moi même, que la santé, le bien-être et la sérénité valaient plus qu'un 6Pack 🙏🏼 J'ai compris que j'étais plus qu'un chiffre, plus qu'un corps, jai compris que j'étais Elykilleuse, expoppy mal dans sa peau, exfitgirl mal dans sa peau, new happygirl sportive ❤ J'ai appris à m'aimer, ça demande du temps, des efforts, ça provoque des doutes mais je suis tellement plus heureuse aujourd'hui que 5kilos en arrière ✊🏼 La Ely de gauche n'étais jamais assez, assez mince, assez heureuse elle en voulait toujours plus 😞 Elle n'a pas su apprécier ce qu'elle avait à force de lorgner sur le Cul de la voisine 🍑 La Ely de droite avance plus sereinement, elle sait apprécier chaque évolution, et maintenant c'est sur son propre booty rebondi quelle lorgne avec plaisir 🔥 Je ne regrette pas ce que j'ai été, ça me permettra d'apprécier encore plus ce que je serai ✊🏼 Le bonheur ne dépend pas de votre corps, mais de la relation que vous entretenez avec lui ❤Kiss and LoveMySelf mes IG 💋

