Andrew Potter, au centre d'une polémique plus tôt cette semaine à la suite d'un texte sur le cafouillage de l'autoroute 13 au cours de la tempête, cède sa place de directeur à l'Institut d'études canadiennes de McGill.

Dans une analyse publiée dans le Maclean's, M. Potter faisait différents liens controversés entre le manque de solidarité de la société québécoise et les problèmes dans l'intervention sur l'autoroute 13. Il avait par la suite présenté ses excuses.

Il en a fait l'annonce sur Twitter jeudi matin.

Because I can't figure out Facebook, here's my resignation statement: pic.twitter.com/kbevPAyYuz

— Andrew Potter (@jandrewpotter) 23 mars 2017