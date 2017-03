FIFA 2017: les 10 films sur l'art qu'on a hâte de voir au festival

ADVERTISEMENT

Contre vents et marées, la 35e édition du Festival international du film sur l’art (FIFA) s’ouvre jeudi soir avec au menu plus de 170 films et documentaires. Suivez nos dix choix tirés des résumés du catalogue de l’événement bien fourni.

1 – JÉRÔME BOSCH, LE DIABLE AUX AILES D'ANGE

2016 marquait les 500 ans de la mort du peintre néerlandais le plus célèbre: Jérôme Bosch. Contemporain de Léonard de Vinci, Bosch est à la croisée de l’héritage symbolique du Moyen Âge et de l’arrivée de l’humanisme issu de la Renaissance. Ses œuvres authentiques sont rares: 25 tableaux et huit dessins, répartis dans les plus grands musées du monde. Avec ce documentaire dans lequel nous entrons, grâce à l’animation, dans l’imaginaire de Bosch, les réalisatrices Eve Ramboz et Nathalie Plicot rendent un hommage sensible et poétique à ce peintre de génie.

Samedi 25 mars à 15h45

2 – MALI BLUES

La musique est au cœur de l’identité culturelle du Mali. Dans Mali Blues, le réalisateur Lutz Gregor entreprend un voyage musical au cœur de l’Afrique, rencontre des musiciens engagés qui militent pour la paix et la liberté religieuse au Mali, menacées par des groupes djihadistes depuis 2012. Parmi eux, Bassekou Kouyaté, le virtuose du n’goni; Master Soumy, le rappeur de la rue; Ahmed Ag Kaedi, le bandleader des Touareg; et Fatoumata Diawara, la chanteuse, musicienne et auteure-compositrice mondialement connue. Après avoir quitté son pays natal lorsqu’elle était encore une jeune fille, cette dernière a fait carrière à l’étranger.

Vendredi 24 mars à 20h45

3 – SAMURAI ARCHITECT: TADAO ANDO

Autodidacte, ancien boxeur, Tadao Ando a séduit le monde entier avec ses constructions de béton qui reprennent les principes de simplicité de la philosophie zen. Récipiendaire du prestigieux prix Pritzker d’architecture, il est l’un des architectes les plus reconnus mondialement. Sa personnalité et son sens de l’humour incisif tranchent avec ses créations minimalistes. Dans ce documentaire, le réalisateur Yu Nakamura suit Ando sur une période d’un an, mettant en lumière son implacable discipline de travail et son sens esthétique aigu, qui lui ont valu le surnom d’«architecte samurai»..

Vendredi 24 mars à 18h15

4 – COMMENT ON PEUT SUPPOSER QUE DIEU ÉTAIT BIEN INTENTIONNÉ, MALGRÉ LES AVALANCHES, LES MOUSTACHES ET LES PETITS TRACAS QUOTIDIENS

Assemblage hybride d’éclats de slam post-Charlie et de microrécits autofictifs. Vidéo expérimentale rythmée par des qualificatifs variés, des superpositions d’images imprimées, de l’animation, de la vidéo et des gifs animés pailletés. Un collage kitscho-performatif à l’ère d’une crise identitaire signé Marie Dauverné.

Vendredi 31 mars à 20h45

5 – LUCKY LUKE: LA FABRIQUE DU WESTERN EUROPÉE

Du 14 octobre 2017 au 21 janvier 2018, le Musée des beaux-arts de Montréal présentera l’exposition Il était une fois... le western: une mythologie entre art et cinéma. En Amérique comme à l’étranger, le mythe du western a marqué l’imaginaire de toute une génération par son exotisme. Par le fait même, le dessinateur belge Maurice de Bévère, dit Morris, fantasme sur les truands qui peuplent les plaines désertiques américaines et en vient à créer le personnage de Lucky Luke. Des premières esquisses de son cowboy jusqu’à la version aujourd’hui mondialement célèbre élaborée avec Goscinny aux commandes du scénario, on découvre le parcours et les différentes influences de Morris.

Dimanche 26 mars à 18h00

6 – PEDRO ALMODÓVAR, TOUT SUR SES FEMMES

En observant la filmographie de Pedro Almodovar, une évidence s'impose: les femmes sont partout, ce sont elles qui portent l’œuvre. Pour dresser le portrait d’Almodovar, évoquer la puissance émotionnelle qui émane de ses films, le réalisateur Sergio Mondelo est parti à la rencontre de ces divas espagnoles. Chacune nous raconte le cinéaste à sa manière. Leurs témoignages portent sur la trajectoire de l'homme autant que sur son œuvre, éclairant la personnalité du réalisateur, qui a grandi dans une Espagne franquiste et dont les visions artistiques s’épanouirent dans l'Espagne moderne et démocratique de la Movida.

Vendredi 24 mars à 20h45

7 – ZACHARY RICHARD, TOUJOURS BATAILLEUR

Dans ce film de Phil Comeau, Zachary Richard retrace le parcours fascinant de son héritage, en quête de la pertinence de l’identité acadienne aujourd’hui. En voyageant à travers les trois provinces maritimes de l’Atlantique et la Louisiane, il cherche à comprendre comment le Grand Dérangement acadien a façonné sa culture. Le chanteur fait d’étonnantes découvertes sur sa propre histoire et celle de sa famille, qui a habité l’Acadie pendant un siècle et demi. Il visite pour la première fois les anciens villages où ses ancêtres ont vécu, ainsi que les camps de réfugiés où ils ont survécu à la famine.

Vendredi 24 mars à 20h45

8 – PHOTOS REBELLES



Un retour sur l’univers des contre-cultures à travers le regard de cinq photographes qui ont su en capter l’essence et en révéler l’esprit rebelle. Avec Danny Lyon, Janette Beckman, Glenn Friedman, Henry Chalfant et Gavin Watson. Une websérie en treize épisodes de 7 minutes.

Samedi 25 mars à 12h30

9 – LE COMPLEXE DE LA SALAMANDRE

Dans les Vosges où il vit en retrait du monde de l’art, un artiste façonne, à son rythme, une œuvre énigmatique et singulière, reliant l’art des maîtres anciens à la création contemporaine. Alors qu’un centre d’art lui passe une commande importante qui pourrait modifier le cours de sa carrière, il s’attèle à la tâche sans rien modifier à ses habitudes ou à son quotidien. Au fil des saisons, entre travail concret et œuvres rêvées, entre précision du geste et économie de mots, entre promenades en forêt et brefs aller-retour à la capitale française, le travail avance plus lentement que prévu. Dans ce film contemplatif de Serge Steyer, qui opte tout comme l’artiste pour une approche sensorielle et méticuleuse, on s’approche progressivement de l’univers artistique et intime de cet artiste.

Dimanche 26 mars à 18h15

10 – WIM

Comment savoir exactement en quoi l’art et la vie sont des concepts distincts? Dans le film qu’a réalisé Lut Vandekeybus sur son frère le chorégraphe, metteur en scène et réalisateur Wim Vandekeybus, la création et la vie semblent en effet impossibles à dissocier. Sans s’embarrasser d’une chronologie superflue et en ne misant que sur un langage visuel évocateur, la documentariste belge permet à la biographie, à la vie et la danse, puissante et souveraine, de s’entrecroiser. Au carrefour de tout ça, pour Wim Vandekeybus, il y a la famille. Celle que représentent ses enfants et celle qu’il s’est créée avec sa compagnie Ultima Vez, fondée en 1986.

Dimanche 26 mars à 15h15

Détails sur la programmation: artfifa.com