Année après année, le mode d'attribution des contrats octroyés par le ministère des Transports continue de poser problème.

Le Vérificateur général a déposé mercredi à l'Assemblée nationale un énième rapport sur le sujet, assorti de neuf recommandations, après avoir constaté une série de lacunes dans la gestion contractuelle du ministère, malgré tous les correctifs déjà apportés dans le passé.

Structure organisationnelle non optimale, gestion de risques déficiente, manque de coordination et de cohérence des actions, rôle des intervenants mal défini, manque de planification des travaux, expertise parfois insuffisante, suivis et contrôles inadéquats, ratés du côté de la haute direction; la liste des lacunes observées par la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, est longue.

Or, le ministère des Transports, le plus important donneur d'ouvrage au Québec, a attribué 3038 contrats de 25 000 $ et plus en 2015-2016, pour un total de 1,6 milliard $. Du total, 263 contrats ont été octroyés de gré à gré, les autres ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, général, régionalisé ou sur invitation.

Déjà, en 2009, le Vérificateur général avait soulevé les nombreuses situations à risque observées à différentes étapes du processus menant à l'octroi de contrats par ce ministère partout au Québec, lorsqu'il s'agit d'investir l'argent des contribuables pour construire des routes et des ponts ou entretenir et déneiger le réseau routier.

Depuis, de nombreuses actions ont été prises par les gouvernements en place pour améliorer la gestion administrative des contrats aux Transports et éviter les dérapages - collusion, fraude, malversation et dépassements de coûts-, mais c'est loin d'être suffisant, a conclu Mme Leclerc.

La vérificatrice a recensé une dizaine de rapports, internes et externes, produits entre 2009 et 2016, et destinés à formuler des recommandations visant à améliorer la gestion contractuelle au ministère des Tranports. Au total, ces rapports cumulent pas moins de 117 recommandations.

Le plus récent rapport sur la question avait été commandé par le gouvernement Couillard au Vérificateur général en mai 2016, alors que le ministère des Transports était plongé dans la tourmente, à la suite des révélations faites par une consultante externe, Annie Trudel, embauchée par l'ex-ministre des Transports Robert Poëti, qui disait avoir découvert des irrégularités dans la gestion des contrats donnés par son ministère.

Un deuxième rapport de la vérificatrice générale est attendu sur le même sujet, pour examiner de plus près dans quelle mesure le ministère s'assure de la conformité aux règles en vigueur.

