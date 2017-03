6 questions à Nish De Gruiter de Suitsupply: le nouveau concept pour homme à Montréal

ADVERTISEMENT

Jeudi 2 mars se déroulait le lancement en grand de la toute nouvelle boutique mode pour homme Suitsupply, un concept tout droit venu d'Amsterdam - première et toute nouvelle boutique à Montréal. Nous avons posé 6 questions à Nish De Gruiter, vice-président de la marque.

Pourquoi ouvrir maintenant à Montréal?

«Nous avons remarqué un intérêt croissant des consommateurs montréalais en suivant la provenance de nos ventes en ligne. En plus de ces statistiques, nous avons reçu un grand nombre de demandes pour ouvrir une boutique ici. Cela nous a donné une forte indication du fait qu’il y avait pour nous un grand potentiel d’affaires à Montréal.»

Quelles sont les propositions?

«Nous offrons des collections saisonnières entières de complets et de vestons (plus de 20 coupes uniques), de chemises, de pantalons, de vêtements d’extérieur, de chaussures et d’accessoires dans une gamme de choix formels ou décontractés – tout ce dont vous avez besoin pour une garde-robe complète. En plus de tenir une vaste sélection de choix prêts-à-porter, nous offrons des programmes adaptés d’habillement sur mesure, une gamme de services de stylisme et de livraison via nos applications et internet (variant selon les villes) et des tailleurs sur place pour faire des ajustements rapides pendant que vous attendez.»

Un tailleur sur place cela permet du sur mesure en tout temps?

«Absolument. Nous croyons fermement que même si vous possédez le complet le plus dispendieux au monde, s’il n’est pas parfaitement ajusté à votre silhouette, il perdra tout son cachet et ne sera qu’une perte; c’est la raison pour laquelle nous plaçons l’ajustement de nos produits par un tailleur au cœur de notre travail. Nous avons un tailleur à l’avant et au centre de chaque boutique, afin de faire de rapides ajustements, en moins de 30 minutes, ou des ajustements plus complexes en 3 jours garantis.»

Qu’est-ce qui distingue Suitsupply des autres boutiques pour hommes?

«La compagnie se distingue par sa poursuite d’une approche par intégration verticale, nous permettant de contrôler toutes les étapes de la création du produit, du design à la vente en boutiques. Cette approche n’est pas nouvelle en soi, d’autres entreprises telles que Zara et H&M ont déjà prouvé que ce modèle s’appliquait avec succès dans le domaine de la mode rapide. Elle est toutefois une nouveauté dans le secteur où évolue Suitsupply, le secteur du haut de gamme n’avait encore jamais été approché ainsi.»

En quoi les hommes québécois vont être charmés par Suitsupply?

«En tant que l’un des premiers pôles canadiens de culture, d’affaires, de vie nocturne et de mode, Montréal est une ville vivante dont le charme européen et moderne est parfaitement synchronisé avec le nôtre. Nous sommes sûrs que la variété, le service et l’accessibilité que nous avons à offrir sauront plaire aux Montréalais intéressés à la mode.»

Et la déco des magasins est aussi importante dans le concept?

«Notre décor est le prolongement de notre philosophie dans l’entreprise – unique et dynamique sans nous prendre trop au sérieux. Nous souhaitons créer un espace où les clients se sentent confortables plutôt que dans un rayon de magasin encombré et aux couleurs fluorescentes, où leur père magasinait – nous apportons une toute nouvelle énergie au monde du sur mesure et cela commence en créant la bonne ambiance.»

