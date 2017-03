Le créateur des «Power Rangers» fustige la politique de Trump

Daniel Knighton via Getty Images

Le magnat israélo-américain de l'audiovisuel Haim Saban, créateur de la saga des "Power Rangers", a été décoré mercredi d'une étoile sur le célèbre "Walk of Fame" à Hollywood, profitant des honneurs pour fustiger la politique anti-immigration de Donald Trump.

Le milliardaire de 62 ans avait lancé dans les années 1990 aux Etats-Unis la série de super-héros devenue un immense succès planétaire.

"Ca me brise le coeur de voir des familles déchirées, comme ce qui est en train d'arriver", a-t-il dit à l'AFP à propos de la politique du nouveau président américain.

Au pouvoir depuis deux mois, le républicain a ordonné le renforcement de la lutte contre les sans-papiers et a signé deux décrets controversés bloquant l'entrée aux Etats-Unis des réfugiés et d'immigrés en provenance de six pays à majorité musulmane, pour l'instant suspendus par la justice.

"C'est vraiment triste, ce n'est pas ce que nous sommes, nous les Américains", a poursuivi l'homme d'affaires, dont la fortune est estimée à quelque trois milliards de dollars.

Né en Egypte en 1944, Haim Saban est arrivé en Israël quand il avait douze ans avant de s'installer en France en 1975 où il a commencé sa carrière dans l'audiovisuel. Parti s'installer à Los Angeles à la fin des années 1980, il fonde ensuite une société de production et distribution de séries télévisées, Saban Entertainment.

"Je rends grâce à ma chance tous les jours pour cette grande Amérique", a-t-il déclaré à ses fans rassemblés sur le Hollywood Boulevard.

Diffusé pour la première fois en 1993 aux Etats-Unis, les "Power Rangers" ont donné naissance à l'une des franchises les plus lucratives de l'histoire. Vendredi sortira justement sur les grands écrans aux Etats-Unis le dernier "Power Rangers", tourné avec un budget de 105 millions de dollars.

Haim Saban avait fait fusionner en 1995 sa société avec la branche de programmes pour enfants du géant News Corp. de Rupert Murdoch, donnant à ses programmes une plus vaste audience. La vente en 2001 de Fox Family à Disney lui avait rapporté quelque 1,7 milliard de dollars. Haim Saban avait finalement racheté les droits mondiaux des "Power Rangers" à Disney en 2010 avec Toei Company, le concepteur japonais de la série.





