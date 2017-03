ADVERTISEMENT

Six adolescents qui résident dans un centre jeunesse des Cantons-de-l'Est ont été arrêtés par la police, mardi soir, après avoir manifesté de l'agressivité en refusant d'obéir aux ordres.

Les événements sont survenus au centre jeunesse Val-du-Lac situé sur le chemin Blanchette, à Sherbrooke.

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) signale que ses agents ont dû utiliser la force mais que personne n'a été blessé. L'agent de police Martin Carrier précise que certains des adolescents ont fortement résisté à leur arrestation.

Les six mutins sont âgés de 16 et 17 ans. Ils comparaîtront au cours des prochains jours en Chambre de la jeunesse pour répondre d'accusations d'attroupement illégal, de voies de fait sur un agent, de harcèlement, de menaces et d'entrave au travail des policiers.

On ignore le motif des adolescents dans leurs protestations contre les autorités du centre jeunesse.

