Le 21 mars dernier a eu lieu le lancement du nouveau bar à burger du restaurant MTL DWN dans le Plateau-Mont-Royal. Déja populaire pour ses grilled cheese gourmets et même ses grilled cheese dessert, le restaurant agrandit son menu et propose maintenant des hamburgers de luxe. En plus de quelques suggestions alléchantes au menu, vous pouvez également construire le sandwich de vos rêves en choisissant un à un les ingrédients. Génial!

Notre photographe Jean-François Galipeau était sur place pour croquer sur le vif des beaux moments de ce lancement et quelques plats qui vous feront saliver.

MTL DWN compte quatre succursales dont Kingston, Ottawa, Laval ainsi que Montréal.

Lancement du Burger Bar au restaurant Mtl Down























































Mtl Down

837 avenue Mont-Royal Est

Montréal

mltdwn.com