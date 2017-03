Dévoilement (en partie) de la programmation de Woodstock en Beauce

ADVERTISEMENT

La prochaine édition de Woodstock en Beauce aura lieu du 28 juin au 2 juillet 2017, et une partie de la programmation a été dévoilée, ce mercredi 22 mars, pour marquer le début de la prévente des billets.

«Nous avons écouté notre public, qui souhaitait un événement à échelle plus humaine et qui soit plus accessible pour le portefeuille des festivaliers. Ils prennent un malin plaisir à aménager leur terrain de camping, à faire de nouvelles rencontres et à avoir du fun en paix», confie le propriétaire André Gagné.

«Cette année, nous y allons dans ce sens en présentant toujours une riche programmation avec des noms de la relève et des artistes connus de la scène musicale du Québec. Mais le public aura le privilège de les voir se produire de façon plus intime, dans l’ambiance chaleureuse de notre magnifique Grange.»

Parmi les artistes annoncés, notons la présence de Kevin Parent et Michel Pagliaro, qui se produiront en duo, des groupes hip-hop Rymz et Alaclair Ensemble, ainsi que d’Angel Forrest, Rick Hughes, Orloge Simard et des Twin Brothers.

Cliquez ici pour plus de détails, et pour réserver votre terrain et votre passeport.

