Un bambin tue son frère de neuf ans avec un fusil qu'il avait «le droit» de manipuler

Landen Lavarnia, neuf ans, a été tué par son petit frère de deux ans lundi à Phoenix aux États-Unis, rapporte l'Associated Press. Sa mère a révélé aux autorités qu'elle avait laissé le bambin «se pratiquer à tirer la gâchette» de son fusil auparavant.

La police a déclaré que l'enfant avait reçu une balle de fusil dans la tête et serait décédé vers 15 heures à l'hôpital, selon ABC. Wendy Lavarnia, la mère de la victime et du bambin, paraîtra en cour sous peu. Elle est accusée meurtre au premier degré.

Un média local rapporte que le père, Kansas Eric Lavarnia, aurait subi une blessure causée par une arme à feu. L'homme, bien connu des policiers, est aussi accusé de meurtre au premier degré. Des charges de maltraitance et d'entrave aux poursuites s'ajoutent à l'accusation principale.

Le drame se serait produit dans la résidence des Lavarnia. L'accusée aurait déposé le fusil chargé sur son lit, près de ses fils de quatre et deux ans. Elle serait partie chercher son étui à fusil et, quand elle est retournée dans la pièce, l'arme était dans les mains du bambin et son fils de neuf ans blessé.

L'enquête est toujours en cours.