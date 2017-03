ADVERTISEMENT

L'homme d'affaires Alexandre Taillefer était à Shawinigan mardi pour participer au premier Forum Culture + Numérique. Il a lancé l'idée de créer un Facebook et un Google québécois, où tous les diffuseurs de contenu seraient regroupés.

« Si on n'essaie pas de développer un modèle similaire ici, on va avoir un sérieux enjeu, soulève Alexandre Taillefer. On va essentiellement permettre à des tiers de contrôler ce que nous allons consommer et il en va de notre avenir, je pense de la langue française, et il en va de l'avenir de la culture québécoise », dit-il.

Les plateformes comme Facebook et Google aspirent des milliards de dollars à l'extérieur du pays, une menace qui doit être contrée rapidement. Selon lui le Québec a les atouts pour réussir.

«Les cerveaux, l'algorithmie, l'intelligence artificielle pourquoi ne pas mettre ça au profit des Québécois et de développer des modèles ambitieux.»

— Alexandre Taillefer

Le premier Forum Culture + Numérique, qui se déroule les 21 et 22 mars, réunis les chefs de file de l'industrie numérique du Québec et de l'industrie culturelle.

D'après un reportage de Pierre Marceau

