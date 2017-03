Le dernier album studio de Chuck Berry paraîtra en juin

ADVERTISEMENT

Chuck, le dernier album studio de Chuck Berry et son premier depuis 1979, arrivera en magasin le 16 juin.

La parution de ce disque du chanteur mort samedi dernier avait été annoncée en octobre dernier.

Chuck est le premier album de Chuck Berry depuis Rock It, paru il y a 38 ans. Selon la maison de disques Dualtone Records, Chuck Berry a écrit 8 des 10 nouvelles chansons. Il a créé quelques-unes de celles-ci au cours des années 80 et il a travaillé sur le disque jusqu’en 2014.

Écoutez le premier extrait de Chuck, «Big Boys» :

Dualtone Records précise que le chanteur avait continué de superviser la réalisation de l’album, enregistré dans des studios de la région de Saint Louis.

En plus de la présence de ses enfants, on trouve sur l'album des prestations du chanteur américain Nathaniel Rateliff et de Tom Morello, guitariste de Rage Against the Machine et de Prophets of Rage.

Le nouvel album comprend une pièce intitulée «Lady B. Goode», décrite comme une suite spirituelle au classique de Berry, «Johnny B. Goode».

LIRE AUSSI : » Chuck Berry lancera un premier album studio en plus de 35 ans

Abonnez-vous à notre page HuffPost Québec Divertissement

Suivez-nous sur Twitter



À voir également :