Les diamants ne sont pas seulement les meilleurs amis des femmes, ils le sont aussi pour Kalel Langford. Cet américain de 14 ans a fait bonne pioche lorsque, dans un parc national de l'Arkansas, son regard a été attiré par une pierre scintillante: un diamant de 7,44 carats.

Kalel Langford visitait le parc Crater of Diamonds (cratère de diamants) avec sa famille dans l'Arkansas, quand il a repéré la pierre précieuse près d'un ruisseau. Il ne lui a fallu qu'une trentaine de minutes pour faire fortune. La pierre brune est le septième plus grand diamant trouvé dans le parc, dont l'entrée à 13,50 $ permet aux visiteurs de chercher des gemmes, depuis son ouverture en 1972.

Teen finds 7 carat diamond at Crater of Diamonds State Park. #ARnews pic.twitter.com/Hvt27JXgZb — Greg Yarbrough (@GregYarbrough) March 16, 2017 "Un adolescent trouve un diamant de 7 carats au parc national Crater of Diamonds".

"Sa couleur était si sombre que nous n'étions pas sûrs qu'il s'agissait d'un diamant, mais nous savions qu'il nous fallait l'examiner", explique le père, Craig Langford, sur le site internet du parc. "Il était juste à quelques centimètres d'une source d'eau, avec un tas d'autres pierres qui avaient à peu près la même taille", précise Kalel.

Pour l'un des employés du parc, Waymon Cox, le diamant de 7,44 carats est une "trouvaille extraordinaire". Car, si le parc parc national Crater of Diamonds a déjà offert plus de 75 000 diamants dont un de 40,2 carats, trouvé sur cette même zone en 1924 et considéré comme le plus gros trouvé aux États-Unis, une telle découverte n'arrive pas tous les jours.

"Les conditions étaient idéales pour la trouvaille de Kalel. Environ 2,5 centimètres de pluie sont tombés sur la zone de recherche labourée pendant la semaine", raconte Waymon Cox avant de rajouter: "Une forte pluie peut faire remonter de plus grands diamants près de la surface. Les diamants ont une apparence métallique brillante et sont souvent plus faciles à repérer sur le dessus du sol".

14-year-old Kalel Langford, of Centerton, left Arkansas' Crater of Diamonds State Park with quite the flashy find — a 7.44 carat diamond. pic.twitter.com/6reK0xyxFY — Katelynn Zoellner (@KZoellner10) March 16, 2017 Kalel Langford, 14 ans, de Centerton, a quitté le Crater of Diamonds de l'Arkansas avec une trouvaille assez attirante - un diamant de 7,44 carats".

La valeur de ce minéral n'a pas encore été estimée, un autre de 8,5 carats trouvé dans le parc en 2015 a été évalué à plus de 670 500 $. De quoi faire miroiter des rêves de grandeur à ce jeune garçon a déjà baptisé sa trouvaille "le Diamant de Superman". Sans doute parce qu'il est fan de comics. Peut être aussi à cause de son prénom (Kalel) qui est également le nom kryptonien de Superman (Kal El).

Malgré l'incroyable bénéfice, Kalel a dit aux employés du lieu vouloir garder sa pierre précieuse "en souvenir de sa première visite au parc Crater of Diamonds". "C'était le rêve de Kalel de visiter le parc, se réjouit Waymon Cox. Maintenant il fera toujours partie de son histoire remarquable".

