Les vacances familiales du premier ministre Justin Trudeau dans une île privée des Bahamas qui appartient à l'Aga Khan ont coûté plus de 127 000 $ aux contribuables, selon des documents déposés à la Chambre des communes.

Cette somme inclut près de 75 000 $ en heures supplémentaires, primes et frais de déplacement d'agents de la GRC, et près de 34 000 $ pour le vol sur un avion de la Défense nationale.

Justin Trudeau a remboursé un peu moins de 5000 $ pour ce vol, soit le coût des billets d'avion pour sa famille sur des avions commerciaux.

Aux Communes, le chef du Nouveau Parti démocratique, Thomas Mulcair, s'est insurgé du montant que monsieur Trudeau a « flambé ». « Monsieur Trudeau a dit : "c’est juste un voyage avec un ami c’est pas si grave que ça", a-t-il dit. 125 000 $, c’est le salaire de trois familles canadiennes moyennes. C’est ça ce que monsieur Trudeau a flambé lors de son voyage. »

Le député du Parti conservateur Gérard Deltell a été plus réservé. « C’est évident qu’à chaque fois que le premier ministre se déplace, on comprend très bien qu’il y a une sécurité qui l'entoure, a-t-il dit. Maintenant, lorsqu’il se déplace si longtemps, cela amène des frais aux contribuables et c'est important de le faire connaître et d’agir à visage découvert. Il est évident que ce type de dépense est extrêmement élevé et le premier ministre devra en tenir compte quand il parle au nom des Canadiens. »

