En vue de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, nous vous avons demandé d'identifier les raisons pour lesquelles vous aimez le Québec. Que ce soit pour ses grands espaces, les personnes qui y habitent ou la nourriture, nous avons toutes les raisons d'être fiers de notre Belle Province!

Elle est belle la langue... française. On manie la langue de Michel Tremblay à notre façon, on varie le langage au gré de nos émotions, et ce, même si ça fait rire nos cousins français. Souvent imitée, jamais égalée, la langue française qu'est la nôtre reste une fierté nationale.

Les Québécois aiment la (bonne) bière. Et nous avons la chance de posséder bon nombre de microbrasseries dans à peu près toutes les régions. De la bière Dieu du ciel! à la Vache Folle, on peut compter quelque 80 microbrasseries ou brasseries artisanales dans la Belle Province, produisant plus de 900 sortes de bières. Ici, Brasseurs illimités présentent leur bière «Matraque», clin d'oeil à la grève étudiante actuellement en cours au Québec.

Il a été malmené dans la couverture d'un certain magazine canadien, mais Bonhomme reste un emblème québécois festif, même à l'international. De plus, n'oublions pas de mentionner sa superbe ceinture fléchée, fruit de 180 heures de travail de la flécherande Yvette Michelin.

«Patates, sauce brune et fromage font un excellent ménage...», chante Mes Aïeux dans sa chanson «Hommage en grains». Soyons francs, le monde en est jaloux. La poutine se mange à toute heure de la journée, chez Ashton, à Québec, ou à la Banquise, à Montréal. On a beau l'imiter, mais sans vrai fromage en grains du Québec, ce n'est pas pareil!

Quoi que vous en disiez, on sait que vous avez déjà chanté une chanson de Céline Dion sous la douche. La diva rayonne présentement à Las Vegas, où elle demeure avec son mari René Angelil et ses fils, Eddy, Nelson et René-Charles.

Pâtes fermes, molles, des bleus, des chèvres... les fromages d'ici se marient à tous les goûts. Agrémentés de petits fruits du Québec, ils se révèlent un excellent choix santé. Osez de nouvelles saveurs!

Pas question de servir du sirop de «poteau». Ici, on arrose notre assiette complète à la cabane à sucre de sirop d'érable pur, pour ensuite se goinfrer de tarte au sucre ou du pouding chômeur. Un chausson avec ça?

À chaque année, c'est pareil. On coordonne nos déplacements avec les futurs locataires, on ne trouve plus de camions de déménagement, on peinture un vitesse... Le 1er juillet, on le fête en défaisant des boîtes!

Les Québécoises sont les plus belles femmes au monde, il faut se l'avouer. Mais n'entre pas qui veut dans leur vie. Messieurs, tenez-vous prêts, elle ont du caractère!

Oublions les danseurs nus du 281. Le Québec regorge de beaux hommes qui peuvent aller à la chasse et ensuite préparer le plus romantique des soupers. Quoi demander de plus?

En Chine, en Israël, en Italie, au Maroc, au Canada, le Cirque du Soleil exécute ses prouesses partout. Le fondateur Guy Laliberté, un p'tit gars de chez nous, est maintenant l'un des hommes les plus riches au monde. S'il s'était fait dire qu'il avait la tête dans les nuages à ses débuts, on peut maintenant dire qu'il est un philanthrope et un grand poète dans l'espace!

Si notre pays n'est pas un pays, on peut au moins affirmer que quand c'est l'hiver, c'est l'hiver! Notre neige fait l'envie des amoureux du ski et du snowboard, qui se donnent à coeur joie sur les pistes du Québec. Pour les autres, elle sert de matériel pour se construire un fort... ou se lancer des boules de neige!

On est déçus quand l'équipe ne se qualifie pas aux séries, mais nul ne peut la détester. Le Canadien reste notre chouchou, bon match, mauvais match.

Les Québécois ont beaucoup donné après le séisme en Haïti, en janvier 2010. Et quand la région de Saint-Jean-sur-Richelieu a connu d'importantes inondations, l'été dernier, les Québécois ont chaussé leurs bottes de pluie et sont allés aider nettoyer. Tout ça exclut les innombrables heures de bénévolat et d'aide de toutes sortes. Quand quelqu'un a besoin d'aide, il y a toujours une personne pour tendre la main. On peut être fiers de notre solidarité.

Le Québec a des ressources naturelles inestimables. Si certains doivent se procurer de l'eau embouteillée, nous avons la chance d'ouvrir le robinet pour un verre de Saint-Laurent frappé. Malgré tout, il faut rester vigilants pour ne pas gaspiller notre or bleu. Santé!

Une fierté sans nom. Après avoir semé la joie dans les McDonald's de Sorel-Tracy, le créatif chanteur Normand L'Amour est de retour pour faire la promotion de l'hôtel Madrid 2.0. N'ayez crainte, les chansons inspirantes et dinosaures sont au rendez-vous!

Les Francofolies, le Festival de Jazz, le Festival d'été de Québec, le Festival Juste pour rire, le Festival international des percussions de Longueuil, le Festival western de Sainte-Tite, le Festival du cochon, le Mondial de la bière, le Festival en chanson de Petite-Vallée, le Festival Fantasia, l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, les Rendez-vous du cinéma québécois, MUTEK, Piknik Électronik, l'International des Feux Loto-Québec, le Festival mode & design de Montréal, Divers/Cité, le Festival du nouveau cinéma... Vous vouliez des festivals? En v'là!

Les bagels Fairmount et Saint-Viateur n'ont pas dit leur dernier mot. Au Québec, on peut se vanter de servir d'excellents bagels fraîchement sortis du four, gracieuseté de la communauté juive de Montréal qui nous a fait découvrir ce délicieux pain.

Exotique, le Québec? Absolument. La province regorge de grands espaces à découvrir. Et le spectacle est saisissant, bien mieux que les photos de Cuba sur les pages de vos amis Facebook!

La Grande noirceur nous aura au moins apporté un beau drapeau. Malgré sa signification controversée, le fleurdelisé s'exhibe en toute occasion. Pour les autres, il y a la feuille d'érable entre deux carrés rouges!

On a bien ri de la passion du premier ministre Stephen Harper pour le Tim Hortons. Mais soyons francs: les Québécois aiment y aller, que ce soit pour rencontrer le charmant homme de Réseau Contact ou satisfaire une envie pressante de cappuccino glacé.

Ils nous font rire... ou rager. Le maire d'Huntingdon Stéphane Gendron a fait jaser sur les médias sociaux en traitant les étudiants de «puants de grévistes», alors que le maire de Québec Régis Labeaume voit tellement grand pour la capitale qu'il peut faire passer une loi spéciale pour un éventuel amphithéâtre. Malgré tout, ils ravivent la scène municipale, ne trouvez-vous pas?

Gens du pays, c'est à votre tour... Éternel poète, Gilles Vigneault n'a pas perdu sa fougue de jeunesse. L'artiste reconnu internationalement s'implique activement dans des causes qui lui sont chères, comme le Jour de la Terre, le 22 avril.

Nous sommes fiers de notre cinéma et de la place importante qu'elle occupe à l'international. Cette année, Monsieur Lazhar de Philippe Falardeau a tenté sa chance aux Oscars, alors que Laurence Anyways de Xavier Dolan et la co-production Hors les murs de David Lambert ont pris d'assaut le Festival de Cannes. Pas si mal pour une seule province!