Quand les rayons chauds du soleil se pointent le bout du nez, on a envie de sortir, de profiter des week-ends et d’aller essayer de nouveaux restaurants.

Quand on jumèle notre envie d’être plus épicurien à la tendance grandissante des brunchs, ça donne un résultat fort intéressant.

Heureusement, les établissements de la métropole répondent à la demande avec de nouveaux menus pour le déjeuner, comme les établissements L’Gros Luxe ou le restaurant La Société.

Nous avons d’ailleurs visité La Société il y a quelques semaines. Sur place, on a pu goûter au déjeuner classique, au homard bénédictin et la focaccia. On a particulièrement craqué pour les cocktails proposés et le bacon.

Le restaurant La Société Montréal propose un nouveau menu brunch. 2017. 1415, rue De La Montagne. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Le restaurant La Société Montréal propose un nouveau menu brunch. 2017. 1415, rue De La Montagne. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Si L’Avenue projette d’ouvrir une deuxième succursale, le 30 mars prochain, d’autres restaurants se lancent simplement dans le domaine du brunch, comme le Lov avec son déjeuner végétalien et le Liv Salades avec son déjeuner santé, dès le 25 mars.

Le Liv Salades a en effet de quoi plaire à ceux qui préfèrent laisser le gras de côté pour faire place à un déjeuner équilibré. C’est ici le paradis de la tartine à l’avocat et du pudding de chia.

Le restaurant Liv Salades propose, dès le 25 mars 2017, un brunch santé tous les samedis, dès 11 h. 5350, Boulevard Saint-Laurent. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Le restaurant Liv Salades propose, dès le 25 mars 2017, un brunch santé tous les samedis, dès 11 h. 5350, Boulevard Saint-Laurent. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Qu’attendez-vous pour faire le tour des nouvelles adresses? On s'appelle et on déjeune !