La dernière campagne de maillots de bain non photoshopée de Target est réussie (PHOTOS)

Target a dévoilé les premiers clichés de sa campagne de maillots de bain du printemps 2017, et les photos sont totalement rafraîchissantes.

Les quatre mannequins photographiés représentent les corps de femmes différentes et autant de beautés diversifiées sans une once de Photoshop. Autrement dit de vraies femmes avec de vrais corps.

« Target souhaite embrasser la diversité corporelle et permettre aux femmes de se sentir bien et de cultivar leur confiance en elle. Nous aimons travailler avec ces femmes qui ont confiance en elle et qui sont fières d’elles, de leur taille et de leurs formes. »

Deux pièces ou une pièce, la collection donne envie de se plonger illico dans des eaux bleutées!