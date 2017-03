Viorika via Getty Images

Cet article a initialement été publié sur le webzine Mode de vie & compagnie de la Fondation David Suzuki.

Malheureusement, au Canada, les fabricants n’ont aucune obligation légale de divulguer tous les ingrédients et les dangers des produits d’entretien ménager.

Quelles sont les solutions? La première règle d’or est d’éviter à tout prix les produits qui contiennent des colorants synthétiques.

Les fabricants ajoutent des colorants aux nettoyants pour deux raisons :



1. Simplement, pour le look (marketing et image de marque à l’œuvre!)

2. Pour vous permettre de voir où vous avez pulvérisé le produit

Ces produits sont peut-être peu coûteux, mais sachez que les colorants qui s’y retrouvent sont tout à fait inutiles à la fonction nettoyante du produit.

Malgré leur inutilité, les colorants se retrouvent dans la plupart des types de produits d’entretien ménager. Mais ils sont souvent dérivés de la pétrochimie et peuvent être contaminés par des traces de métaux lourds comme l’arsenic, le cadmium et le plomb.

Pourquoi les colorants synthétiques sont-ils préoccupants?



• Ils peuvent causer le cancer! Et les métaux lourds peuvent nuire au système nerveux et causer d’autres effets néfastes sur la santé.

• Les colorants dans les produits d’entretien ménager peuvent être absorbés par la peau ou ingérés à cause des résidus de savon laissés sur la vaisselle.

• Ils se retrouvent dans la plupart des types de produits d’entretien ménager, allant du savon à vaisselle au nettoyant pour les vitres ou au détergent à lessive.

Cessez donc d’utiliser des produits d’entretien ménager qui contiennent des colorants synthétiques! Voici quelques trucs et astuces pour dire adieu aux colorants une fois pour toutes :

Suivez nos conseils pour éviter d’autres produits chimiques toxiques dans les produits d’entretien ménager

Adoptez nos 10 trucs pour nettoyer "vert"

Apprenez-en plus sur les ingrédients à éviter dans les nettoyants pour la maison

Fabriquez vos propres produits nettoyants!

Bon ménage du printemps… sans colorants!

Texte traduit par Myriam Abbou



