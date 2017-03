ADVERTISEMENT

Le cafouillage de l'autoroute 13 au cours de la tempête de la semaine dernière ne cacherait rien de moins qu'un profond malaise social qui ronge les fondations de la société québécoise. C'est du moins la thèse que défend Andrew Potter, directeur du Institut d'études canadiennes de McGill, dans le magazine Maclean's.

«Le fiasco est présenté comme un scandale politique, marqué par l'inaction administrative, le faible leadership et des ratés dans les communications, écrit Potter. Et s'il est vrai que ces aspects ont joué un rôle dans la situation, le plus inquiétant demeure qu'elle révèle un malaise social qui ronge les fondations de la société québécoise.»

«Comparativement au reste du pays, la société québécoise est presque aliénée pathologiquement, démontre un faible niveau de confiance et est déficiente dans plusieurs formes d'interaction sociale (social capital) que d'autres Canadiens tiennent pour acquis.»

Il évoquera par la suite nombre d'exemples pour démontrer le manque de solidarité des Québécois... Policiers sans uniforme, restaurants où deux factures différentes seraient supposément offertes, le paiement comptant demandé dans certains lieux ou le fait que les Québécois se situent au bas du classement des provinces dans le bénévolat.

Des propos, doit-on le préciser, qui ne sont pas passés inaperçus.

Le secrétaire principal du premier ministre Justin Trudeau, Gerald Butts, a lui-même relevé qu'il s'agissait d'un argumentaire inhabituellement faible de la part de Potter.

I'm with Les and others on this. Uncharacteristically weak tea from Andrew Potter. https://t.co/nFuhKoc6Q4 — Gerald Butts 🇨🇦 (@gmbutts) 21 mars 2017

Le député du Bloc québécois Mario Beaulieu, de son côté, n'a pas hésité à qualifier le texte de «québécophobe».

Ouf! Une charge québécophobe d’une rare intensité par Andrew Potter, «Director of the McGill Institute for the... https://t.co/M9W7uskP4L — Mario Beaulieu (@Mario_Beaulieu) 21 mars 2017

L'animateur et ex-député péquiste Bernard Drainville a montré son dégoût devant la publication de ce texte. «Il est payé par nos taxes et nos impôts et il nous chie dessus. Faut être fait fort pour endurer pareilles âneries», a-t-il écrit sur Facebook.







Elsie Lefebvre, conseillère municipale dans Villeray, a ajouté son grain de sel...

🤡🤡Québec bashing atteint un sommet qui en devient ridicule !! 🤡🤡🤡🤡🤡#polqc https://t.co/moFMWqMi9a — Elsie Lefebvre (@elsielefebvre) 21 mars 2017

Antonine Yaccarini, directrice des communications du PQ, n'y voit pas une analyse très chic.

Cafouillage du MTQ, certes. Mais ce prof de McGill en profite pour basher tous les Québécois. C'est vraiment pas chic. #tempête #polqc https://t.co/GV7cSCyPbs — Antonine Yaccarini (@Antoyac) 21 mars 2017

L'auteure et journaliste Toula Drimonis, fait valoir que d'énumérer ainsi des faits avant d'en arriver à une telle conclusion est injuste et biaisé.

@nspector4 @jandrewpotter And culling random facts together to reach far-fetched conclusions about "social malaise" is unfair and biased. — Toula Drimonis (@ToulasTake) 21 mars 2017

Et le journaliste et chroniqueur de La Presse, Marc Cassivi, lui, aimerait pouvoir traduire «WTF»...

Je cherche la traduction de WTF... "@jandrewpotter: How a snowstorm exposed Quebec's real problem: social malaise https://t.co/Iv5rM2keNe” — Marc Cassivi (@MarcCassivi) 21 mars 2017





Pas surprenant que certains exigent maintenant des excuses de l'Université McGill.