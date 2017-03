ADVERTISEMENT

À l'occasion de la sortie de La Belle et la Bête, Le Huffington Post a rencontré Alan Menken, le compositeur de la bande originale, réutilisée pour le film, du dessin animé culte et de la nouvelle chanson du générique de fin «How Does A Moment Last Forever» interprétée par Céline Dion.

Nous avons profité de cet entretien avec ce musicien de talent, oscarisé huit fois, pour lui demander la recette d'une musique Disney réussie. Personne n'était mieux placé que lui pour nous répondre : Alan Menken est à l'origine de la plupart des succès des dessins animés Disney des années 90. La Petite Sirène, Aladdin, Pocahontas... C'est lui!

Sa première astuce? «Trouver des éléments familiers pour en faire quelque chose de neuf. Le familier permet aux gens d'entrer dans la chanson», nous explique le compositeur. Pour le reste, on vous laisse regarder la vidéo en tête d'article.

À voir également :