Ça y est la collection de vêtements pour enfants de Marilou est en ligne!

La boutique @petitelou.co est en ligne (lien dans ma bio) ! Je pense que je suis plus excitée de vous faire découvrir nos prix que nos produits. Parce que notre mission est de rendre les produits locaux accessibles et que je suis fière de ce que ça donne. Évidemment, il ne faut pas comparer ce qu’on offre à tout ce qui se vend et qui provient de Chine (même si, par exemple, nos robes sont moins chères que celles du même genre chez Zara), mais bien prendre en considération que CHAQUE article est fait à la main, au Québec. Bref, les vêtements sont maintenant disponibles ainsi que quelques morceaux unisexes (on travail actuellement sur encore plus de vêtements pour les garçons qui seront dévoilés cet été). Je suis aussi vraiment excitée de vous dire que je lance des ensembles-cadeaux pour un shower ou une naissance, des objets de déco, des accessoires, de la papeterie (qui met en vedette le travail d'illustrateurs incroyables!), des articles tricotés à la main, des jeux et une gamme de produits de soins. Les section « livres » et « pour maman » prendront vie éventuellement. Bonne découverte. It’s officially time to unveil our very first @petitelou.co collection ! I’m pretty sure I’m more excited about the price reveal than the actual products considering the fact that our mission truly is all about making local products more accessible to all. This makes me oh, so proud. Our long-awaited dresses are finally here, available for purchase online, along with a few unisex items (there will be more boy clothing unveiled this summer.) I am also super excited to announce the launch of the perfect gift sets for a baby shower or a welcome home gift, some home decor items, a few accessories, baby toys, hand knitted items as well as a selection of organic products developed in collaboration with a close friend. There are also categories like "Books" and "For Mom" that will only come to life later on.

