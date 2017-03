5 conseils pour les personnes dans une relation à longue distance

ADVERTISEMENT

Loin des yeux, près du cœur.

Selon une étude publiée par le Journal of Communication, les gens dans une relation à distance ont plus de chances d’exprimer leurs sentiments et de communiquer que les couples ordinaires. Ces gens ont également tendance à idéaliser leur partenaire, comme il le voit peu, créant ainsi plus d’intimité au moment des rencontres.

Tout ça est bien beau, mais il reste qu’une relation à longue distance n’est pas toujours rose. Donc, comment garder la flamme ?

Des personnes qui vivent ce type de situation partagent avec nous leurs trucs pour y arriver.

Vous devez travailler fort afin de bâtir une relation forte sur des bases solides. Soyez ouvert, faites confiance et restez honnête. Prenez le temps de communiquer et de faire en sorte que, même si vous n’êtes pas ensemble, votre relation soit spéciale. Tous les efforts que vous mettez dans une relation normale, vous devrez les faire en double. Alexandra Starkovich, blogueuse pour My Urban Family.

Mon mari et moi n’allions pas à la même université. Nous avons convenu qu’il était impossible de dépasser six semaines sans se voir. Nous avons tenu notre engagement tout le long de notre relation à distance. Maintenant, nous sommes mariés. Je l’ai rejoint après mes études. Allison Bowsher, journaliste pigiste.

Ma femme et moi avons appris, avec le temps, que de s’envoyer des textos ou de se téléphoner au courant de la journée nous permettait de rester proches, émotionnellement. En d’autres mots, n’attendez pas pour passer un coup de fil. Si vous avez envie de parler à votre tendre moitié, faites-le. Faites en sorte que votre partenaire soit dans votre routine quotidienne. Matty Staudt, journaliste et cadre pour Urban Knights Radio

Envoyer des textos ne suffit pas. Il faut prendre le temps d’échanger en tête-à-tête, avec une image. Pour y arriver, notez un ou des moments dans votre semaine où vous échangerez une conversation vidéo. Anna Geneviève Loui, blogueuse pour Wanderlust Collective.

Lorsque vous vous retrouvez, profitez-en pour célébrer, vous amuser. Vos moments ensemble sont tellement rares que toutes les raisons sont bonnes pour célébrer. Une promotion? Fêtez! Une nouveauté dans votre vie? Fêtez! Votre amour vaut également la peine d'être célébré. Jo, bloggueuse pour Jo My God!

Cet articleinitialement publié sur le Huffington Post États-Unis a été traduit de l’anglais.

