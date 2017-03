ADVERTISEMENT

Kate Langman travaille dans un salon de coiffure dans le Wisconsin, aux États-Unis. Un jour, elle voit une femme entrer dans le salon et se saisir de différents produits pour cheveux. Quand elle s'approche d'elle pour savoir comment elle peut l'aider, cette femme lui raconte qu'elle souffre de dépression et ne s'est donc pas du tout occupée de ses cheveux pendant six mois.

Kate - dont un membre de sa famille proche a connu les mêmes problèmes, comme elle l'explique à nos confères du Huffington Post américain - propose alors de s'occuper de lui couper les cheveux. Et le résultat est assez impressionnant, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. Touchée par cette histoire, elle en aura fait un post sur facebook, qui recueille, 12 jours après sa publication, plus de 40.000 réactions et près de 17.000 partages.