L’animatrice Julie Bélanger et son mari se départissent de leur superbe chalet en bois rond à Entrelacs « pour se trouver un autre nid », a-t-elle confié sur sa page Facebook.

Parmi les atouts de la propriété construite en 2008, on note la vue imprenable sur les montagnes et le lac, le bain sur pieds, le poêle à bois, la terrasse et le spa. Tout ça pourrait être à vous pour 310 000$.

Celle qui anime en semaine une émission à Rythme FM et blogue pour le Huffington Post confie y avoir vécu cinq « merveilleuses années » et propose de réaliser à votre tour votre « rêve » de posséder une telle résidence secondaire.

