OTTAWA – Le Bloc québécois estime que le texte d’opinion d’Andrew Potter dans le magazine Maclean’s est du « Québec bashing » pur et simple, voire de la « Québécophobie ».

« En lisant son article, j’ai eu mal au cœur, a réagi Xavier Barsalou-Duval, chef parlementaire du Bloc. On a pris un paquet de faits divers, on a mis ça ensemble et on a fait croire que c’est un article intellectuel. »

« Vous savez, ce n’est pas parce qu’on a une tempête de neige qu’on est des aliénés, puis ce n’est pas parce qu’on a des policiers en grève qu’on est une gang de fous. Je pense qu’il y a des limites et que c’est inacceptable. »

M. Potter, qui est directeur de l’Institut d’études canadiennes de McGill, a soutenu dans sa tribune que le cafouillage de l’autoroute 13 au cours de la tempête de neige, la semaine dernière, révèle rien de moins qu’un malaise social dans la société québécoise.

Il a entrepris de défendre son point en expliquant le présumé manque de solidarité au Québec – où les policiers exercent des moyens de pression avec des pantalons colorés, où des restaurateurs véreux émettent deux sortes de factures selon le moyen de paiement et où les machines ATM distribuent des billets de 50$ selon lui.

La réaction a été immédiate : la classe politique québécoise a condamné les propos du chroniqueur. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a dit que son texte était « rempli de préjugés ». Le chef de la CAQ, François Legault, l’a quant à lui qualifié de « torchon ».

À Ottawa, la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, a dit que le texte publié dépeignait un « raccourci qui est totalement absurde ».

M. Potter s’est depuis excusé pour les propos véhiculés dans le Maclean’s.

Le Bloc va malgré tout présenter une motion après la période de questions à Ottawa pour que la Chambre des communes dénonce les propos de M. Potter.