L'épisode 14 de la saison 7 de «The Walking Dead», diffusé ce dimanche 19 mars aux États-Unis sur AMC, est retourné du côté de la communauté du «Hilltop».

Dans cet épisode intitulé «The Other Side», chacun a repris des forces dans l'espoir de trouver un moyen de détrôner Negan. Une résistance qui a repris du poil de la bête en réservant son lot de surprises et confessions.





ATTENTION SPOILERS









Vous êtes bien sûr de vouloir continuer?

Alors c'est parti!









Précédemment dans «The Walking Dead» : Rick et Michonne ont réussi à trouver des armes pour le clan de la décharge afin qu'il s'engage au combat à leurs côtés. Ce n'est toutefois par suffisant pour Jadis, la chef de la communauté, qui ordonne aux habitants d'Alexandria de chercher plus de fusils. Tara est prête à avouer l'existence de l'Oceanside à Rick afin qu'il récolte les armes qui s'y trouvent. De leur côté, Morgan, Carol et le roi Ezekiel ont décidé de ne plus ignorer un instant de plus l'imminente bataille qui se prépare au Royaume. Rosita et Sasha, sont-elles partie en mission secrète pour tuer Negan?

L'air de rien

La communauté du «Hilltop» est décidée à apprendre à se défendre et suis attentivement les cours de Sasha pour manier les armes blanches (enfin, on part de zéro donc ça ne ressemble pas à grand-chose, mais le cœur y est). Pendant ce temps, Daryl, s'isole de plus en plus de ses hôtes et amis. Enid devient davantage complice avec Maggie qui se rapproche, elle, de Jesus.

«Pour la première fois, j'ai l'impression d'être à ma place, essayer de vous intégrer à la communauté, toi et Sasha, ça m'a permis de m'intégrer», raconte ce dernier à la femme de Glenn sur les marches de sa caravane. «J'ai toujours eu du mal à me sentir proche de qui que ce soit, les voisins, les amis, les petits copains». Un coming out qui se fait de manière on ne peut plus naturelle )surtout pour les fans du comic book qui étaient au courant depuis le début) et auquel Maggie répond avec un sourire plein de tendresse (ah, un peu de bienveillance dans ce monde de zombies, ça fait du bien)).

Cache-cache

Rosita fait ensuite surface et explique à Sasha qu'elle compte aller tuer Negan et qu'elle a besoin d'elle pour y arriver. Alors que cette dernière va récupérer des balles (cachées dans un livre creux, à l'ancienne) pour accomplir cette dangereuse mission, les Sauveurs débarquent à l'improviste. Les deux femmes, maintenant équipées d'armes et de munitions, quittent le camp.

Pendant ce temps, branle-bas de combat pour cacher Maggie - censée être morte - et Daryl - censé s'être enfuit dans la nature - des hommes de Negan. La première cave venue devra faire l'affaire. Alors qu'un Sauveur entreprend de justement aller fouiner dans ce recoin de la colonie, Enid tente de faire diversion à l'aide d'un panier de légumes (ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une courgette) mais échoue (ne jamais le surestimer non plus...).

Daryl et Maggie échappent malgré tout au regard de l'ennemi et profitent de ce moment de soulagement pour parler de la distance qui s'est installée entre eux depuis la mort de Glenn. Daryl fond en larmes, car il se sent coupable, Maggie lui assure qu'il ne l'est pas et lui demande seulement de l'aider à tuer Negan (décidément, que d'émotions).

Confessions intimes

Rosita et Sasha continuent dans leur coin leur route vers le repère des Sauveurs. Au détour d'une voiture qu'elles tentent de faire démarrer, les deux femmes montrent une nouvelle fois les tensions qui les empêchent d'aller de l'avant. Le fantôme de leur relation avec Abraham refuse de partir (et quand Rosita découvre que Sasha porte autour du cou le collier qu'elle avait fabriqué pour Abraham, forcément, ça n'aide pas).

Alors qu'elles arrivent à destination et s'installent à l'extérieur du camp ennemi dans l'espoir de pouvoir tuer Negan à distance d'une balle dans la tête (et on sait pertinemment qu'elles n'y arriveront pas), elles se mettent à discuter en attendant leur cible. Rosita se sent soudainement libre de se confier et explique à Sasha se rendre compte qu'elle avait mal pris sa rupture avec Abraham, car il s'était lassé d'elle avant qu'elle ne se lasse de lui, et qu'elle n'avait en fait rien contre Sasha (bon, c'est officiel, c'est l'épisode confessions intimes). Les deux femmes versent une larme et avant se remotiver pour le combat.

Mission suicide surprise

Negan sort enfin de sa cachette, mais impossible pour Sasha de lui tirer dessus, trop de personnes s'amassent autour de lui, dont Eugene. Rosita est plus décidée que jamais : il va falloir pénétrer à l'intérieur du camp pour sauver son camarade et placer une balle entre les deux yeux de Negan. Sasha, qui ne voulait pas se jeter dans la gueule du loup, accepte finalement de la suivre.

Une fois la nuit tombée, Sasha et Rosita profitent de voir Eugene sortir d'un bâtiment pour venir à sa rescousse. Elles abattent le Sauveur qui l'accompagnait et effraient l'otage qui se roule en boule par terre (toujours aussi pénible, dans son genre). Une fois la peur passée, elles disent à Eugene qu'elles sont venues le délivrer, mais celui-ci... ne bouge pas. Pire, il assure ne rien leur avoir demandé et fait demi-tour vers sa prison (À QUOI TU JOUES EUGENE?! T'AS INTÉRÊT À AVOIR UN PLAN EN TÊTE!).

«Sac à merde», s'énerve Rosita. Sasha lui demande de faire le guet du temps qu'elle puisse leur ouvrir le grillage qui les empêche de rejoindre Eugene. Et en profite en fait pour se faufiler à l'intérieur et coincer Sasha à l'extérieur. «Pars, ton heure n'est pas arrivée. Ils ont besoin de toi», sourit Sasha face à une Rosita incrédule, avant de rentrer dans le bâtiment pour ce qui a tout l'air d'une mission suicide (ATTENDEZ, elle ne voulait pas rentrer dans le camp en début d'épisode et maintenant elle s'y lance pour mourir? Elle a eu un sacré impact cette séquence confession avec Rosita quelques instants plus tôt...).

Rosita s'enfuit avant de s'arrêter pour reprendre son souffle et lève les yeux pour découvrir l'ombre de Daryl et son arbalète qui se détachent à quelques mètres d'elle.

