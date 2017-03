ADVERTISEMENT

Si jamais il restait à certains l'ombre d'un doute, voici qui devrait leur ôter définitivement: les dinosaures sont bien les ancêtres de nos perdrix, poules et poulets. Récemment mises en ligne, différentes vidéos d'énormes poules Brahma ont de quoi impressionner, comme vous pouvez le voir dans la compilation en tête de cet article.

Cette espèce, créée aux États-Unis à partir d'une espèce asiatique, s'appelle la poule Brahma et est plumée de pied en cap, et peut peser jusqu'à 8 kilos pour les mâles. Des mensurations qui donnent à l'animal un style tout particulier... et déclenchent les passions des internautes qui ont massivement "liké" un extrait particulièrement impressionnant.