Collusion avec la Russie: Trump dénonce de... «fausses informations»

Donald Trump a vigoureusement rejeté lundi les accusations de collusion de son entourage avec la Russie pour influencer l'élection présidentielle américaine, à quelques heures d'une audition publique sur le sujet au Congrès.

(L'ancien directeur du renseignement) "James Clapper et d'autres ont jugé qu'il n'y avait aucune preuve de collusion entre le président des Etats-Unis et la Russie. Cette histoire, ce sont des fausses informations, et tout le monde le sait!", a-t-il tweeté, lundi matin à Washington.

James Clapper and others stated that there is no evidence Potus colluded with Russia. This story is FAKE NEWS and everyone knows it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 20, 2017