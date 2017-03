10 boutiques où trouver la parfaite robe de bal de Montréal à Québec

ADVERTISEMENT

Même si la fin de l’année scolaire semble encore loin, il est grand temps de magasiner sa robe de bal, surtout si on souhaite la faire confectionner sur mesure ou l’avoir en exclusivité. De Montréal à Québec, voici dix boutiques et endroits vraiment chouettes pour y dénicher la robe de ses rêves.

À Montréal

1861

Repère feutré par excellence des adeptes de vintage et de romantisme, la boutique 1861, et Boudoir 1861 au deuxième étage pour les mariages, est littéralement bondé de jeunes femmes les samedis précédant la saison des bals. La raison de cet engouement est fort simple : on y retrouve des robes longues ou courtes inspirées de l’époque victorienne, mais dans une confection actuelle, simplifiée et abordable. Vous n’aimez pas les foules ? Magasinez en ligne!

https://1861.ca/collections/bal

Très Chic Styling

Pour jouer la star d’un soir défilant sur un tapis rouge, rendez-vous chez Très Chic Styling, sur l’avenue Laurier. Dans un décor digne des boutiques new-yorkaises, l’équipe de stylistes vous aidera à trouver une robe griffée ou de marque réputée, à un prix d’amie, en plus de l’accessoiriser d’objets et de bijoux les plus tendance.

http://tcstyling.com/

Bella Boutique

Située à Westmount, Bella Boutique possède une impressionnante collection de robes de bal. Chaque hiver, la propriétaire participe aux divers salons et défilés pour y faire l’achat de plus de 10 000 robes (à partir de 390 $), comprenant plus de 250 styles différents, dont certains sont exclusifs dans la région. Ce n’est donc pas étonnant que le magasin attire autant de clientes le printemps venu! https://www.bellamontreal.com/

Era Vintage Wear

Le vintage est à la mode et plusieurs jeunes femmes craqueront encore cette année pour les robes anciennes et uniques dénichées dans des friperies chics. Un arrêt s’impose à la boutique ERA Vintage, tenue depuis plus de 12 ans par une passionnée. Ici, pas besoin de fouiller comme dans une friperie : Élaine et son équipe vous conseilleront et vous dirigeront vers une sélection pointue directement tirée des années 1920 à 1990. De la robe disco à la robe Charleston, il y en pour tous les styles! Le plus : impossible de retrouver une robe identique à son bal! www.eravintagewear.com

La petite robe noire

Pourquoi acheter une robe pour un soir seulement quand on peut la louer ? La petite robe noire propose un système de partage moderne et économique où vous pouvez y louer (ou y laisser vos robes en location) l’une des 2000 tenues de soirée disponibles pour un budget entre 30 $ et 200 $. On y retrouve plusieurs robes griffées, dont des modèles Hervé Léger. Ouverte sur rendez-vous seulement, la boutique propose aussi des accessoires, un service de maquillage et même un bar à chignons ! www.lapetiterobenoire.ca





Avec ses bretelles doubles et son corsage plissé, le modèle Laticia, offert en bleu ou en vert, est l’un des plus populaires à la boutique 1861, 115 $. https://1861.ca/collections/bal

À Westmount, Bella Boutique propose une vaste sélection de robes pour le bal, à partir de 390 $. www.bellamontreal.com

Robe longue de couleur pastel, avec haut de dentelle, 399$ à la boutique Coup de foudre, à Longueuil. www.laboutiquecoupdefoudre.com

Dénicher sa robe de bal dans une friperie ? Pourquoi pas ! La boutique ERA Vintage propose plusieurs modèles issus de différents styles et époques. www.eravintagewear.com

On peut louer une robe à partir de 30 $, pour une soirée, chez La petite robe noire, ouvert sur rendez-vous. www.lapetiterobenoire.ca

Vous préférez le court ? Optez pour une robe cocktail rouge ou fleurie des boutiques Le Château, 189,95$ chacune. www.lechateau.com

Cette robe sur mesure a été confectionnée par Le Château pour l’animatrice Anouk Meunier, lors du Gala Célébration. Elle a inspiré d’autres modèles au dos plongeant. www.lechateau.com

À Québec, l’atelier Princessa Couture confectionne des robes glamour sur mesure, et inspirées des tapis rouges. https://www.facebook.com/LesrobesPrincessa

Flairant les tendances avant même qu'elles apparaissent sur les tapis rouges, les stylistes de Très Chic Styling proposent des robes de marques réputées à prix d'amie. http://tcstyling.com/





En périphérie

Coup de foudre

Depuis plus de 30 ans, la boutique Coup de foudre, située à Longueuil, a habillé des générations de femmes et de jeunes filles pour leur bal et différentes occasions. Axée sur le service à la clientèle attentionné et personnalisé, la réputation de la boutique se maintient au fil des années, en offrant des créations sur mesure abordables (à partir de 300 $) ainsi que des collections saisonnières. www.laboutiquecoupdefoudre.com

À Québec

Zora L’Huppée

Depuis février 2004, la boutique Zora L'Huppée offre de belles créations faites sur mesure et réalisées par les sœurs Bisson, designers-propriétaires, et leurs six couturières dans l'atelier annexé à la boutique. On y retrouve des robes bustier, longues ou courtes, souvent ceinturées et avec une jupe ballon, qui sont la signature de la maison. Mais aussi de nouveaux modèles longilignes ou encore d’allure vintage ou épurée. www.zoralhuppee.com

Princessa Couture

Spécialisé dans la confection sur mesure de robes inspirées des podiums de haute couture, l’atelier Princessa Couture habille les jeunes femmes qui aiment la mode et le glamour. La designer Karina Swarovski crée de ses mains de véritables œuvres d’art à porter, faites de soie, de perles, de broderies et de dentelle. Chaque robe est unique et réalisée à partir des goûts et des demandes de chaque cliente. Laissez libre cours à vos rêves!

https://www.facebook.com/LesrobesPrincessa

Partout au Québec

Le Château

Les boutiques Le Château ont tour à tour été revampées ces deux dernières années et affichent aujourd’hui une signature plus moderne et plus sophistiquée. Cela se remarque aussi dans la vaste collection de robes de soirée, de bal et cocktail, dont plusieurs sont fabriquées au Canada. Un détail de fabrication qui semble être apprécié par la clientèle. Le Château a récemment confectionné une robe sur mesure pour l’animatrice Anouk Meunier, qui a reçu les éloges et qui a inspiré certains modèles de la collection.www.lechateau.com

Des anges et des fées marraines

Voilà un concept qui fait boule de neige. Un peu partout au Québec, des organismes offrent des robes de bal aux jeunes filles qui n’en ont pas les moyens financiers. Recueillant des robes déjà portées, Les Fées du Centre-du-Québec et de Montréal, ainsi que Les Anges de Québec et de Sept-Îles, permettent ainsi à des centaines de finissantes de vivre leur rêve en enfilant une robe de princesse. Vous avez une robe de bal qui traîne dans votre garde-robe ? Faites-en don aux Fées ou aux Anges! http://www.feesmarraines.ca/, www.feescdq.ca, www.angesdubal.org