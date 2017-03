La SQ nomme un directeur chargé de revoir sa chaîne de communication

ADVERTISEMENT

La Sûreté du Québec (SQ) annonce la nomination d'un nouveau directeur des mesures d'urgence, Jimmy Potvin, un geste qui survient dans la foulée du cafouillage qui a emprisonné des centaines d'automobilistes pendant plus de 12 heures sur l'autoroute 13 enneigée, la semaine dernière.

Le porte-parole de la SQ, Guy Lapointe, a indiqué que M. Potvin, qui occupait un poste d’inspecteur-chef, devra revoir « la façon de faire en matière de mesures d’urgence » et la communication avec les partenaires internes et externes.

« Son premier mandat est directement en lien avec ça, c'est de revoir les pratiques, les chaînes de communication, et vraiment d'avoir à actualiser nos méthodes et les rendre plus efficaces », a expliqué M. Lapointe.

Le porte-parole a affirmé que le directeur général de la SQ, Martin Prud’homme, veut s’assurer qu’une situation comme celle sur l’autoroute 13 ne se reproduise pas.

«Il s'agit plutôt de peaufiner les façons de faire, de moderniser, d'actualiser nos méthodes et surtout d'assurer que les bris qui sont survenus dans la chaîne de commandement ne surviennent plus.» - Guy Lapointe, porte-parole de la SQ

Le poste de directeur des mesures d’urgence était occupé de manière intérimaire, jusqu’à la nomination annoncée lundi.

Deux officiers de la SQ ont été relevés de leurs fonctions et réaffectés à des tâches administratives à la suite du cafouillage sur l’autoroute 13, survenu dans la nuit de mardi à mercredi dernier.

La SQ a arrêté samedi l’un des deux camionneurs considérés en partie responsables du blocage de l’autoroute.

La police provinciale a reconnu, jeudi dernier, avoir commis des erreurs dans l'opération.

